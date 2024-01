Patzer gegen BVB II: Dresden verteilt Geschenke und verliert die Tabellenführung

Dynamo Dresden verliert trotz deutlich mehr Spielanteilen 1:2 gegen die Zweitvertretung aus Dortmund und damit die Tabellenführung. Ausschlaggebend waren dabei zwei Abwehrpatzer auf Seiten der Sachsen.

Dresdens Trainer Markus Anfang nahm nach dem 2:0 in Mannheim unter der Woche zwei Veränderungen vor und setzte seinen Kapitän Kutschke etwas überraschend auf die Bank. Außerdem musste Zimmerscheid Gelb-gesperrt zuschauen. Dafür begannen Borkowski und Meißner in der Offensive.

Sein Gegenüber Jan Zimmermann musste im Vergleich zum 1:0 Überraschungserfolg gegen Regensburg gleich fünfmal tauschen, auch weil Pohlmann und Morey bei der ersten Mannschaft gebraucht wurden. Zudem wichen Lotka, Azhil und Bamba und machten Platz für Ostrzinski, Pfanne, Michel, Hettwer und Butler.

Die ersten Minuten waren ruhig mit viel Ballbesitz für die Hausherren. Dortmund dagegen wartete auf den Konter. Doch schnell wurde klar, dass Dresden offensiv viel Spielfreude versprühen wollte. Borkowski setzte sich auf der rechten Seite stark durch und passte von der Grundlinie scharf an den Fünfer, wo Suver noch dazwischenging und die Situation bereinigte (12.).

Elongo-Yombo nutzt Meiers Bock

Dresden blieb weiterhin die aktivere und gefährlichere Mannschaft, schadete sich aber nach gut 20 Minuten selbst. Meiers Rückpass auf Broll geriet deutlich zu kurz, sodass Elongo-Yombo dazwischen spritzte, erst noch am SGD-Keeper hängen blieb und den Nachschuss dann im Netz zappeln ließ (23.). Die Führung kam wie aus dem Nichts und weckte ab da an wütend anlaufende Dresdner.

Lemmer, der auf der rechten Seite ordentlich Dampf machte, rannte wie seine Kollegen immer wieder an. Doch trotz zahlreichen Möglichkeiten sollte bis zur Pause nichts Zählbares rauskommen. Entweder blieb der letzte Pass hängen oder der Pfosten stand wie bei Herrmanns Abschluss im Weg (39.). So ging es mit einem 1:0 für den BVB II in die Kabinen.

Die Gäste aus Dortmund kamen furios wieder auf den Platz und hatten in der 47. Minute die große Chance auf das 2:0, doch Butlers Kopfball nach Eberwein-Flanke traf nur den Querbalken. Auf der anderen Seite hatte Lemmer nach einem Steckpass die Möglichkeit auf den Ausgleich, doch weil er noch einen Haken gegen Suver schlug, kam Pfanne dazwischen und klärte mit einer klasse Grätsche (53.).

Cueto bringt neuen Schwung, doch Bamba hat das letzte Wort

Dresden machte in der Folge weiterhin mehr fürs Offensivspiel, ließ die letzte Konsequenz allerdings vermissen und so reagierte Anfang schon nach gut einer Stunde mit einem Doppelwechsel. Kutschke und Cueto sollten für Tore sorgen. Letzterer war nur eine Minute nach seiner Einwechslung auch direkt am Ausgleich beteiligt. Sein Pass fand im Strafraum Lemmer, der direkt abzog. Ostrzinski konnte die Kugel vor der Linie zwar noch blocken, doch das Leder sprang aus seinen Händen an sein Knie und über die Linie (65.). Ein bitteres Eigentor brachte die Hausherren zurück ins Spiel.

Bis zur Schlussphase lief die SGD zwar immer wieder an, fand gegen eine gut stehende Defensive aus Dortmund aber kein Durchkommen und hatte mit Ostrzinski zudem einen gut aufgelegten Torwart als Gegner. Kurz vor Schluss allerdings hatte Hauptmann aus drei Metern völlig frei die große Chance aufs 2:1, traf aber nur den Pfosten (86.). Im direkten Gegenzug rollte der Gäste-Konter, den Will erstmal bereinigte und auf Bünning gab. Doch wie schon Meier im ersten Durchgang, agierte Bünning ungenau und legte so unfreiwillig für Bamba auf. Der Joker blieb vor Broll cool und schlenzte die Kugel ins rechte Eck (87.).

Mit der bitteren Niederlage verloren die Dresdner die Tabellenführung und rangieren so drei Punkte hinter Regensburg auf Platz zwei. Der BVB II hingegen gewinnt binnen weniger Tage zweimal gegen das Top-Duo aus Liga drei und festigt Rang acht.

Dynamo gastiert am kommenden Sonntag in Ingolstadt (13.30 Uhr). Dortmund II empfängt bereits am Freitag den 1. FC Saarbrücken (19 Uhr).