Siebtes Spiel, sechster Sieg: Dresden gewinnt Sachsenderby gegen Aue

Dynamo Dresden hat den FC Erzgebirge Aue im Sachsenduell verdient mit 2:1 besiegt. Damit festigte das Team von Markus Anfang zugleich seine Tabellenführung in der 3. Liga.

Freude über die Führung zum 1:0, die aber gar kein Dresdner besorgte, sondern Aues Vukancic per Eigentor. IMAGO/Eibner

Im Sachsenderby zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue steckt bekanntlich immer Feuer. Doch erst recht, wenn es um die Tabellenführung entscheiden soll, so wie an diesem 7. Spieltag. Die Veilchen brauchten einen Sieg, um den großen Rivalen als Ligaprimus abzulösen.

Dazu überlegte sich Aues Trainer Pavel Dotchev einen Kniff - er brachte für Seitz (Bank) in Stefaniak einen ehemaligen Dresdner von Beginn an. Ansonsten blieb seine Startelf im Vergleich zum 3:1 gegen den Halleschen FC gleich. Auch Dynamo-Coach Markus Anfang tauschte personell nichts. Er bot die gleiche Elf auf, die sich mit 1:0 beim VfB Lübeck durchgesetzt hatte.

Vukancic trifft früh ins eigene Tor

Dresden begann zielstrebig. Bereits früh in der Partie war die Spielidee der Gastgeber klar zu erkennen. Es ging immer wieder über die schnellen Außenspieler Lemmer und Zimmerschied. Letzterer brachte nach dem Steckpass von Hermmann den Ball in die Mitte, wo Vukancic vor dem einschussbereiten Kutschke klären wollte, aber das Spielgerät ins eigene Tor stocherte (9.).

Es sollte das einzige Tor in einer fulminanten Anfangsphase bleiben, in der der aufgerückte Dresdner Linksverteidiger Meier frei vor Männel das 2:0 liegen ließ (12.) und auf der Gegenseite Aues Angreifer Bär aus heiterem Himmel den Ausgleich um einen Meter verfehlte (13.).

Abgesehen von dieser Chance war der FCE offensiv aber abgemeldet. Dynamo machte das Spiel und erspielte sich auch immer wieder gefährliche Momente. Der auffällige Zimmerschied setzte den Ball nur hauchdünn am linken Pfosten vorbei (24.). Es blieb zur Pause beim 1:0 aus Sicht der Dresdner in einem zunehmend hitzigen Duell.

Borkowski macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren dann prompt wieder Druck. Kutschke ließ zunächst eine gute Gelegenheit aus (54.), nur eine Minute später hielt Männel seine Mannschaft dank einer Glanzparade gegen Zimmerschied im Spiel.

Von Aue kamen hier und da Annäherungen. Brenzlig wie bei der Großchance von Nkansah (70.), der eine Abseitsstellung vorausgegangen war, wurde es jedoch selten. Auf der Gegenseite setzte Kutschtke den Ball abermals knapp am Tor vorbei (74.) und verpasste die Vorentscheidung, die erst der Borkowksi besorgte. Der Dresdner Joker rutschte nach dem Lattenkracher von Lammer erfolgreich in den Ball und verfrachtete ihn zugleich in die Maschen (84.).

Das Spiel war somit entschieden. Daran änderte auch die vermeidbare Ampelkarte gegen den erst eingewechselten Berger (89.) und der späte Anschlusstreffer durch Bär (90.+4) nichts mehr. Dresden baut seine Tabellenführung aus. Aue muss sich mit Platz drei begnügen.

Dynamo Dresden trifft am Sonntag (01.10., 13.30 Uhr) auswärts auf Rot-Weiss Essen. Erzgebirge Aue empfängt im Abendspiel (19.30 Uhr) den Jahn Regensburg.