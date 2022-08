Dresden feiert ersten Saisonsieg - 1860 und Saarbrücken weiter schadlos - Hattrick in Meppen

Dresden hat am Samstag den ersten Pflichtsieg der Saison gefeiert. 1860 München ließ auch Oldenburg abblitzen, der Sieger im Südwesten heißt Saarbrücken. In Meppen lief Marvin Pourié heiß.

Verlaat belohnt die Löwen - FCS souverän - Dynamo dominiert Ostduell

1860 München war beim Heimspielauftakt gegen den VfB Oldenburg von Beginn an das aktivere Team. Allerdings machte der Aufsteiger den Löwen das Leben mehr als schwer. So bissen sich 1860-Angreifer an der VfB-Deckung lange Zeit die Zähne aus. Dann aber war es Verlaat, der in der 75. Minute den Ball mit Willen über die Linie drückte. Damit holte der TSV im zweiten Ligaspiel den zweiten Sieg und weist damit die Maximalpunktzahl sechs auf.

Diese hat auch der 1. FC Saarbrücken auf dem Konto. Die Koschinat-Elf setzte sich dank einer kompakten Defensive und einer kaltschnäuzigen Offensive mit 2:0 bei der SV Elversberg durch. Die SVE hatte zwar optische Vorteile und auch mehr Ballbesitz, doch vor dem FCS-Tor konnte der Aufsteiger nur selten für Gefahr sorgen. In Durchgang zwei schlug dann Saarbrücken im Stile einer Spitzenmannschaft zu.

Zu den Spitzenteams will auch Absteiger Dynamo Dresden zählen - und diesen Anspruch unterstrichen die Sachsen beim Halleschen FC. Konzentriert in der Offensive wie Defensive agierte das Anfang-Team im Ostderby vor ausverkauftem Haus. Zwar erwischte der HFC den besseren Start, doch mit dem Eigentor von Niethardt (14.) änderte sich das Geschehen. Borkowski hätte schon vor der Pause für klare Verhältnisse sorgen können, in Durchgang zwei erledigte das dann Weihrauch (79.). Der HFC steht damit weiterhin ohne Punkt da, Dynamo feierte den ersten Saisonsieg.

Pourié läuft heiß - Köln bestraft Wiesbadens Chancenwucher

Ein Mann überragte in der Partie des SV Meppen gegen den FSV Zwickau. Pourié bekamen die Sachsen überhaupt nicht in den Griff. Besonders nicht in der Schlussviertelstunde, in der der 31-Jährige die Meppener im Alleingang zum ersten Saisonsieg schoss - Hattrick (75., 81., 90.+3)! Zwickau, das ab der 49. Minute wegen Löhmannsröbens Gelb-Roter Karte in Unterzahl agieren musste, erlitt nach dem Auftaktsieg dagegen einen Rückschlag.

Einen gebrauchten Nachmittag erlebte Wehen Wiesbaden bei der 0:1-Niederlage bei Viktoria Köln. Die Hessen hatten in Hälfte eins zwar mehr vom Spiel und auch die besseren Möglichkeiten. Doch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig - was sich dann in Durchgang zwei rächen sollte. In der 77. Minute schlug Koronkiewicz zu und schoss damit die Domstädter zum ersten Saisonsieg.

Bayreuth muss weiter warten

Auf diesen muss Aufsteiger SpVgg Bayreuth weiter warten. Auch gegen den SC Freiburg II gab es für die Oberfranken nichts zu holen. Dabei hatte die SpVgg ein Chancenplus, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Kurz vor Spielende schlug stattdessen SCF-Torjäger Vermeij zu (88.) und schoss die Badener zum etwas schmeichelhaften Auswärtssieg.