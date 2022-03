Dresden entlässt Trainer Schmidt - Zandi übernimmt vorerst

Sieben Spiele ohne Sieg, vier davon ohne eigenes Tor und nur noch einen Punkt Abstand auf den Relegationsrang: Dynamo Dresden hat die Reißleine gezogen und Trainer Alexander Schmidt (53) mit sofortiger Wirkung entlassen. Das steht seit Dienstagmittag auch offiziell fest.

"Dieser Schritt ist uns wirklich nicht leichtgefallen", wird Sportgeschäftsführer Ralf Becker zitiert: "Aber wir befinden uns aktuell in einer sportlich schwierigen Situation. Die Spiele in diesem Jahr sind nicht so gelaufen, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Und auch wenn wir prinzipiell vom eingeschlagenen Weg vollkommen überzeugt sind, erhoffen wir uns von einer Veränderung auf der Cheftrainerposition in dieser kritischen Phase der Saison einen zusätzlichen Schub im Kampf um den Klassenerhalt."

Dynamo Dresdens Rückrundenstatistik ist verheerend. In den bislang sieben gespielten Partien ging Dynamo dreimal als Verlierer vom Platz. Neben der unglücklichen Last-Minute-Pleite gegen Aufstiegsaspirant Darmstadt (0:1) am vergangenen Samstag setzte es gegen die direkten Abstiegskonkurrenten aus Ingolstadt (0:3) und Rostock (1:4) krachende Niederlagen.

Aus den vier weiteren Begegnungen, die jeweils mit einem Remis endeten, überzeugte nur der Auftritt gegen den HSV (1:1) vollends. Dresden ist in der Rückrunde Vorletzter und neben Aue das einzige Team ohne Dreier in diesem Jahr. Nur drei geschossene Rückrunden-Tore sind der schlechteste Wert der Liga.

Bis auf Weiteres wird Co-Trainer Ferydoon Zandi zusammen mit seinem Team die Mannschaft auf die bevorstehende Auswärtspartie am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Spitzenreiter Werder Bremen vorbereiten.

Schmidt "gebührt riesengroßer Dank"

"Alex gebührt für das, was er für Dynamo geleistet hat, ein riesengroßer Dank", so Becker weiter: "Vom ersten Tag an ist er seine Aufgaben mit unglaublich viel Leidenschaft, Willen und Energie angegangen und hat dadurch auch einen großen Anteil an der Rückkehr in die 2. Bundesliga als Drittligameister."

Nachdem die Kicker des sächsischen Zweitligisten am gestrigen Montag frei bekamen, hält ab Dienstag um 15.30 Uhr Zandi die Zügel fest in der Hand.

Schmidt hatte das Amt beim sächsischen Traditionsverein Ende April 2021 als Nachfolger von Markus Kauczinski übernommen. Vor seinem Engagement bei Dynamo war Schmidt bei Türkgücü München, dem TSV 1860 München sowie in der österreichischen Bundesliga bei RB Salzburg und SKN St. Pölten tätig.