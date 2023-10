Dresden empfängt Münster - Schommers vor Liga-Debüt gegen Bielefeld

Am 12. Spieltag gibt Boris Schommers dann auch in der 3. Liga sein Debüt als MSV-Trainer, zu Gast beim Tabellenletzten sind die zuletzt stabilisierten Bielefelder. Topspiele gibt es mit Dresden gegen Münster und Aue gegen Ulm.

Der 12. Spieltag in der 3. Liga hält sportlich gesehen alles bereit, was das Fußballherz begehrt: Im Fernduell am Samstag kämpfen Dresden und Regensburg um die Tabellenführung. Aue und Ulm spielen am Sonntag im direkten Verfolger-Duell um den Anschluss an die Tabellenspitze und im Keller brauchen die Zebras aus Duisburg mit dem neuen Coach Boris Schommers dringend Zählbares. Nach einem verpatzen Debüt im Niederrheinpokal gegen Uerdingen ist der Druck groß.

Die stärksten Teams der Liga im Fernduell

Es ist das Fernduell der beiden Branchenprimusse am Samstagnachmittag: Während Spitzenreiter Dynamo Dresden Preußen Münster empfängt, gastiert zeitgleich der zweitplatzierte Jahn Regensburg beim Halleschen FC. Regensburg ist das beste Auswärtsteam der Liga und kommt mit vier Siegen in Folge an die Saale. Dresden hingegen ist im heimischen Rudolf-Harbig Stadion eine Macht und führt ohne Punktverlust die Heimtabelle an.

Sorgen macht der SGD aktuell nur das Lazarett. So fällt in den kommenden Monaten erneut Kyrylo Melichenko aus. Der Außenverteidiger verletzte sich im Training schwer am rechten Knie. Außerdem müssen die Dresdner vorerst auf Tobias Kraulich (Oberschenkel) verzichten. Auch der Jahn muss einen Ausfall verkraften: Kapitän und Schaltzentrale Andreas Geipl fehlt mit einer Gelbsperre.

NRW-Duell am Tabellenende mit neuem Trainer

Am späteren Samstagnachmittag treffen zwei Teams aufeinander, die sportlich gesehen diese Saison nicht nur dem Ball, sondern auch den eigenen Ansprüchen und Erwartungen hinterherlaufen: Der MSV Duisburg empfängt die Bielefelder Arminen. Seit dem sechsten Spieltag trägt Duisburg die rote Laterne. Nun soll ein Trainerwechsel neue Impulse bringen und das strauchelnde Zebra wieder auf Kurs bringen. Boris Schommers kam vom Regionalligisten 1. FC Düren.

Nach dem misslungenen Pokal-Debüt ist bei Schommers aber keine schlechte Laune zu merken: "Ich freue mich sehr auf Samstag. Es ist mein erstes Spiel, und dann noch im eigenen Stadion mit unseren tollen Fans." Er habe sich mit seinem Trainerteam "ein paar neue Ideen" überlegt, um verlorenes Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Die beiden finalen Trainingseinheiten der Meidericher finden am Donnerstag und Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Gegner Bielefeld konnte sich nach vier Niederlagen in Folge hingegen zuletzt stabilisieren. Mit vier Punkten aus den letzten zwei Spielen arbeitete sich der Absteiger auf den 15. Rang vor. Und auch aus gesundheitlicher Perspektive gibt es Grund zur Freude: Marius Wörl und Nassim Boujellab sind einsatzbereit für das Spiel am Samstag. Gegen Waldhof Mannheim mussten beide vorzeitig angeschlagen ausgewechselt werden. Jetzt ist das Herzstück der Bielefelder Mannschaft aber wieder fit.

Kampf der Verfolger und ein Jubiläum

Der 12. Spieltag wird am Sonntagnachmittag vom Verfolgerduell zwischen Erzgebirge Aue und dem SSV Ulm 1846 Fußball abgerundet. Der Tabellendritte ist zu Gast beim Viertplatzierten. Der Aufsteiger aus Ulm unterlag zuletzt der SGD aus Dresden. Nach der Niederlage fordert Thomas Wörle nun eine Reaktion von seinen Spatzen: "Dass man als Aufsteiger verliert, ist normal. Entscheidend ist, wie man darauf reagiert." Hoffnung macht ein Comeback: Abwehrchef und Führungsspieler Johannes Reichert ist nach abgesessener Gelbsperre zurück in der Startelf.

Bei den heimstarken Veilchen aus Aue gibt es währenddessen ein Jubiläum zu feiern. Keeper Martin Männel bestreitet gegen Ulm sein 500. Spiel für die Lila-Weißen. Seit dem Sommer 2008 hütet er im Erzgebirge den Kasten. Zunächst sollte Aue nur Zwischenstation sein, gibt der Keeper zu: "Eigentlich war Aue nur als Sprungbrett in die 1. Liga gedacht." Der mittlerweile 35-jährige ist geblieben und befindet sich in seiner 16. Saison für Aue. Als Jubiläumsgeschenk wäre der Sprung auf Platz drei möglich.