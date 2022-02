Dresden-Coach Schmidt: Super Bowl und Olympia haben keine Chance

Dynamo Dresden wartet 2022 noch auf seinen ersten Sieg. Einen "Negativlauf" lässt sich Trainer Alexander Schmidt dennoch nicht einreden.

Keine Frage, das 1:4 der Dresdner im Ostderby gegen Hansa Rostock sticht im neuen Jahr bei den bisherigen vier Partien heraus. Das sei "einfach schlecht" gewesen, gibt Schmidt zu. Doch immerhin punktete der Aufsteiger auch nach ordentlichen Leistungen gegen den HSV (1:1) sowie zweimal in der Fremde bei den Nullnummern in Hannover und Paderborn. Auch deshalb lässt sich der 53-Jährige trotz nun insgesamt fünf sieglosen Spielen (vor der Winterpause steht noch ein 0:3 in Ingolstadt zu Buche) keinen "Negativlauf" einreden. Bereits der Auswärtspunkt beim SCP nach der Derby-Klatsche hätte zudem den Charakter und die Mentalität seines Teams aufgezeigt, lobte Schmidt - und weiß den Auftritt gegen die Kogge aufgearbeitet.

Offensive mit Luft nach oben

Beim Heimspiel gegen Heidenheim am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gelte es, die zuletzt bei den Ostwestfalen gezeigte defensive Stabilität beizubehalten, fordert der gebürtige Augsburger. Dass offensiv mit aktuell nur 22 erzielten Toren Luft nach oben besteht, ist ihm natürlich bewusst: "Daran arbeiten wir." Unter anderem. Der Coach, der gegen den FCH wieder auf den zuletzt gelbgesperrten Christoph Daferner (bester Torschütze mit neun Treffern) bauen kann, konzentriert sich "voll und ganz" auf Dynamo. Als Sport-Enthusiast bekannt, lässt sich Schmidt auch nicht von aktuellen Großereignissen wie dem Super-Bowl oder Olympia den Schlaf rauben.

Weil es zwischen Platz 12, auf dem die Sachsen mit 25 gesammelten Punkten momentan stehen, und Platz 16 (Düsseldorf, 23) ganz eng zugeht, glaubt Schmidt an ein "Nervenspiel" bis zum Ende.

Die Nerven beruhigen könnte der sechste Heimerfolg und der erste Sieg seit der Winterpause - dann hätte auch das Gerede von einem Negativlauf ein Ende.