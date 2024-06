Dresden angelt sich RWE-Antreiber Sapina

Vinko Sapina wechselt innerhalb der 3. Liga - und ist der sechste Neuzugang der SG Dynamo Dresden für die neue Spielzeit. Der 28-Jährige kommt von Rot-Weiss Essen. Für RWE absolvierte Sapina in der Saison 2023/24 insgesamt 29 Spiele in der 3. Liga, in denen der defensive Mittelfeldspieler drei Tore erzielte und drei weitere vorbereitete.