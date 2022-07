Dresden, 1860 - und wer noch? Der Favoritencheck in der 3. Liga

Am Freitag geht es los in der 3. Liga, in Osnabrück rollt dann erstmals der Ball in der Saison 2022/23. Mit einem Klub, der sehr offensiv nach oben schielt, und mit einem Favoritenkreis, der groß ist.

"Die 3. Liga ist eine extrem ausgeglichene Liga, die in den letzten Jahren meist bis zum Schluss Hochspannung bot", sagt Rüdiger Rehm im kicker. "Es braucht eine große Ausdauer, um dort zu bestehen." Der Trainer von Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt muss es wissen, schließlich coachte er 208 Drittligaspiele für die SG Sonnenhof Großaspach und den SV Wehen Wiesbaden, nun soll er die Schanzer umgehend zurück in die 2. Liga führen.

Geht es nach den Trainern der 20 Drittligisten, gehört der FCI auf jeden Fall zum engen Favoritenkreis. Mit Dresden, Ingolstadt, 1860, Aue und Saarbrücken werden gleich fünf Klubs mehr als zehnmal genannt, gefolgt von Mannheim mit neun Erwähnungen und Osnabrück mit fünf. Rehm weiß "um die Stärke der anderen. Nichtsdestotrotz wollen wir im April oben - Top 5 - dabei sein, dann ist alles möglich."

Nur dabei sein, ist für 1860 München keine Option. "Alles oder nichts", heißt es bei den Löwen. Nach zwei vierten Plätzen gehen die Sechziger die Spielzeit 2022/23 offensiv an. "Das Ziel ist der Aufstieg", gibt Coach Michael Köllner die Marschroute unmissverständlich vor, wenngleich er "das Ganze mit Respekt und Demut angehen" will. Und mit neun Neuzugängen in allen Mannschaftsteilen. Mit Martin Kobylanski (8 Bundesliga-, 47 Zweitliga-Spiele), Tim Rieder (5, 15), Albion Vrenezi (51 Zweitligaspiele) und Jesper Verlaat (32) sind Akteure darunter, die Bundesliga- und Zweitligaerfahrung vorweisen. Zudem hat Köllner mit Marcel Bär den Toptorjäger der vergangenen Saison in seinen Reihen.

Nach dann sechs Jahren Zweitliga-Absenz soll es für die Löwen klappen, die Konkurrenz kommt neben Nachbar Ingolstadt aber hauptsächlich auch aus dem Osten. Können Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue den Abstieg umgehend korrigieren? "Mit heutigem Stand lassen sich noch nicht die ganz klaren Aufstiegsfavoriten benennen", erklärte Markus Anfang, der neue SGD-Trainer, der "unbedingt im vorderen Drittel mitmischen" will. Das muss er ohne die Offensivkräfte Christoph Daferner (Nürnberg) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (HSV), die 18 der 33 Vorsaisontreffer erzielten.

Und Aue? "Für uns ist es ganz klar so, dass wir die 3. Liga annehmen müssen. Wir hatten einen Umbruch im Team", meinte der neue Coach Timo Rost, der "im Idealfall oben mitspielen will, ganz klar". Mit Elias Huth (Kaiserslautern), Ulrich Taffertshofer (Osnabrück) oder auch Marco Schikora (Zwickau) hat Erzgebirge geballte Drittliga-Erfahrung geholt, kein Wunder also, dass 14 Trainer den Sachsen eine gute Rolle zutrauen.

Ganz hoch im Kurs, wenn es um den Aufstieg geht, ist auch der 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer haben sich enorm verstärkt und verfügen über reichlich (höherklassige) Erfahrung. Physisch gehörte das Team zuletzt zu den stärksten der Liga. Und mit Mike Frantz kehrt nach 228 Bundesliga- und 68 Zweitligaspielen eine Führungspersönlichkeit zurück. "Ich traue meiner Mannschaft 60 Punkte plus X zu und will mich damit im Vergleich zur letzten Saison verbessern. Was dann am Ende dabei rauskommt, wird sich zeigen", gibt sich Trainer Uwe Koschinat, der in 198 Drittliga-Partien für Fortuna Köln und Saarbrücken bislang die Verantwortung trug, gelassen.

Im Kreis der Anwärter auf den Aufstieg sehen sich aber auch der SV Waldhof Mannheim (letzte Saison 5.), der VfL Osnabrück (6.) und auch der SV Wehen Wiesbaden (8.), der die ewige Tabelle der 3. Liga klar anführt. "Wir wollen um die vorderen Plätze mitspielen", so SVWW-Trainer Markus Kauczinski. Mannheims Christian Neidhart will "bis zum Ende in der Spitzengruppe dabei sein" und Osnabrücks Coach Daniel Scherning "den 6. Platz aus der vergangenen Saison wiederholen und nach Möglichkeit toppen".

Spannung garantiert

Mit Dresden gegen 1860 treffen am Samstag gleich zwei der Topfavoriten am 1. Spieltag aufeinander. Vielleicht ein kleiner Fingerzeig, wo die Reise in dieser Saison hinführt. Aufstiegsaspiranten sind genügend da in der 3. Liga, der Rest hat zunächst den Klassenerhalt als Ziel. Auf jeden Fall ist "die Vorfreude groß, weil die 3. Liga meines Erachtens noch ein Stück attraktiver und ausgeglichener sein wird", wie Scherning unterstreicht. Und wohl einiges an Spannung garantieren wird.