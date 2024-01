Drescher: "Der Berliner Weg geht weiter"

Hertha BSC will den "Berliner Weg" im Sinne des verstorbenen Vereinspräsidenten Kay Bernstein weiterführen. Das haben Fabian Drescher, bisher Vize und jetzt kommissarischer Präsident, und Geschäftsführer Thomas E. Herrich bekräftigt.

"Dieser plötzliche, unerwartete Tod von Kay hat uns alle geschockt. Wir sind entsetzt, fassungslos, zutiefst traurig", sagte Geschäftsführer Herrich in dem von Hertha-TV veröffentlichten Interview. "Die richtigen Worte gibt es nicht. Man ist einfach sprachlos. Das war in der jüngeren Vereinsgeschichte eines der größten Schicksale, die wir erlebt haben. Wir erfahren unglaublichen Zuspruch aus der Liga, von den Fans, von den Mitgliedern, aus der Politik. Wir müssen uns die nötige Zeit zum Trauern geben."

Auch Drescher, seit 2016 im Präsidium und seit 2022 Vizepräsident, wirkte angefasst und fand emotionale Worte. "Das ist ein Gefühl, das unwirklich ist. Ich bin wie alle hier in tiefer Trauer und kann meine Gedanken bis jetzt nicht wirklich einordnen", erklärte der 41-jährige Jurist, der die Amtsgeschäfte ad interim übernommen hat und bis zu den turnusmäßig anstehenden Präsidiumswahlen im Herbst führen wird: "Das Präsidium ist geschlossen und wird den Weg, die Vision im Sinne von Kay und von Hertha BSC weitergehen. Wir sind im Präsidium sieben Mitglieder und handlungsfähig. Der Berliner Weg geht weiter. Es ist ein langer Weg. Wir haben ihn gemeinsam begonnen und werden ihn in Kays Sinne fortsetzen. Wir als Präsidium sehen uns diesem Weg verpflichtet. Wir werden die Themen - die Weiterführung des Frauenfußballs, das Stadionprojekt, die Nachhaltigkeit, die Satzung - in seinem Sinne weiterführen."

"Dieser Berliner Weg ist nicht nur ein Begriff"

Auch Herrich betonte: "Dieser Berliner Weg, den Kay ausgerufen hat, ist kein Vermächtnis, sondern Auftrag für uns, ihn mit aller Konsequenz weiterzuführen. Wir sind mit der Sanierung auf dem Weg, wir haben große Schritte gemacht. Wir werden uns nachhaltig restrukturieren. Dieser Berliner Weg ist nicht nur ein Begriff, sondern das, was wir seit eineinhalb Jahren im sportlichen und wirtschaftlichen Bereich machen. Diesen Weg werden wir weitergehen, das hätte Kay so gewollt."

Bernstein, der Hertha BSC seit Juni 2022 als Präsident vorgestanden hatte, war am Dienstagmorgen im Alter von 43 Jahren gestorben. In der vergangenen Woche hatte er noch die zweite Hälfte des Winter-Trainingslagers in La Manga (Spanien) vor Ort begleitet. "Da haben wir noch gemeinsam die Zukunft besprochen und auf sie angestoßen", sagte Herrich. Jetzt muss Hertha den Weg ohne den charismatischen Bernstein und dessen integrative Kraft weitergehen.

Trauermarsch zum Olympiastadion

Am Sonntag startet Hertha BSC mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in die Rückrunde. Die Fans planen einen Trauermarsch zum Olympiastadion, im Stadion ist eine Schweigeminute vorgesehen, die Mannschaft wird mit Trauerflor auflaufen. In der Ostkurve soll das frühere Podest des einstigen Ultra-Vorsängers, der Ende der 90er Jahre die Ultra-Gruppierung "Harlekins Berlin '98" mitbegründet hatte, aufgebaut werden. Als Gast hat sich unter anderen DFB-Präsident Bernd Neuendorf angekündigt. "Wir werden dem Spieltag einen angemessenen Rahmen geben", kündigte Drescher an. Herrich sagte: "Es wird hochemotional. Es wird ein ganz besonderer Spieltag werden. Das hätte Kay gewollt, mit Hochdruck an die Arbeit zu gehen, die vor uns liegt."