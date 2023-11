Dreiste Dinger von CR7, Mandzukics Monster und die eigenen Schienbeinbrüche

Reporter Karlheinz Wild hat viele der 99 Europapokalspiele in der Münchner Allianz-Arena hautnah erlebt. Erinnerungen an Monster, Hänseleien und die eigenen Schmerzen.

Einmal war die persönliche Anspannung derart heftig, dass sich der Magen schmerzhaft verkrampfte. Hoffentlich würde sich dieses Ziehen nicht noch zum Herzen hin verlagern! Alles Bemühen um Distanz, die die Neutralität des Medienmenschen verlangt, wirkte nicht. Wer den Fußball lebt, kann sich da nicht gegen den mitreißenden Strudel der hin und her wechselnden Augenblicke stemmen, wenn es in K.-o.-Spielen um alles oder nichts geht, wie im Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Atletico Madrid Anfang Mai 2016.

Gnadenlos ticken die Sekunden runter - bis Atletico jubelt

Trotz Thomas Müllers vergebenem Strafstoß bestand damals noch die Chance auf das Endspiel der Champions League, weil Manuel Neuer einen Elfmeter von Fernando Torres gemeistert hatte, zu einem psychologisch ungemein wichtigen Zeitpunkt, in der 84. Minute. Noch rund zehn Minuten also, die Nachspielzeit inklusive. Die Arena reagierte elektrisiert: "Auf geht's, Bayern, schießt ein Tor!" Verunsichert die Spanier. Ein Tor brauchte der FCB noch beim 2:1-Stand, um die 0:1-Hinspielniederlage zu korrigieren. Würde Trainer Pep Guardiola dieses Mal und zu seinem Abschied aus München doch noch mit den Münchnern das Finale erreichen?

Es waren dramatische Minuten, vollgepfropft mit Hektik. Immer wieder der Blick auf die Uhr am linken Handgelenk, die Sekunden tickten gandenlos runter. Es blieb beim 2:1. Die Münchner raus. Wie ein Jahr zuvor im Halbfinale gegen Barcelona, wie schon 2014, ebenfalls in der Vorschlussrunde, ebenfalls gegen ein Team aus La Liga, Real Madrid.

Hänseleien und eine dreiste Aktion von CR7

1:0 lautete damals in Madrid das Resultat, das in der Allianz Arena zu kippen war. Wie alle Zuschauer und Fans rätseln die Berichterstatter vor dem Anpfiff über den Ausgang. Und da darf es vor solch einer besonderen Begegnung auch einmal pathetisch heißen: Wir werden heute einen historischen Abend erleben.

Die Hänseleien hinterher waren leicht zu kontern, die Prognose gestattete Interpretationen in beide Richtungen.

Mit 4:0 Toren verdroschen die Madrilenen die Münchner, Cristiano Ronaldo setzte den Tiefpunkt für den FCB, als er einen Freistoß unter der hochhüpfenden Münchner Mauer ins Netz drehte. Da blieben nur spontanes Staunen und wortlose Bewunderung für diese dreiste, allerdings höchst gekonnte Aktion.

2022 vertrieb erneut eine Vertretung aus La Liga die deutschen Favoriten, dieses Mal die weniger prominente Delegation aus Villarreal und schon im Viertelfinale. Bei Müllers guter Kopfball-Chance nickt der Kopf des Zuschauers auf der Pressetribüne geradezu mit, ein Tor und das 2:0 wurde es trotzdem nicht.

Nagelsmann mag es ungezügelt - Erinnerungen an drei Schienbeinbrüche

Die vom Cheftrainer Julian Nagelsmann nach Robert Lewandowskis 1:0-Führung nicht gezügelte Offensive sorgte beim Betrachter für Verwunderung und für komplettes Unverständnis die Auswechslung des angeblich so stark muskellädierten Verteidigers Lucas Hernandez, 88., Ausgleich 89. Minute. In einem derart wichtigen Spiel lässt sich ein Spieler doch nur bei einem Schien- und Wadenbeinbruch oder einem Kreuzbandriss austauschen: Vor dem Hintergrund von drei selbst erlittenen Schienbeinbrüchen müssen solche subjektiven Gedanken erlaubt sein, und sie erfahren eine gewisse Bestätigung, wenn Hernandez nur elf Tage später schon wieder in der Bundesliga aufläuft.

Was einem halt so durch den Kopf geht oben auf der Tribüne.

Mandzukic lässt die Monster abtropfen

Es gab aber auch große Augenblicke und Fußballfeste für den FC Bayern in der heimischen Allianz-Arena, sogar zwei schnell hintereinander in der Saison 2012/13, als letztlich der Henkelpott und das Triple gewonnen wurden.

Im Viertelfinale gegen Juventus Turin hinterließ Mario Mandzukic einen unvergesslichen Eindruck, wie er sich gegen die drei italienischen Abwehrmonster Barzagli, Bonucci und Chiellini in den Zwei- oder Dreikämpfen behauptete und diese wuchtigen Gegner, wenn sie ihm ins Kreuz sprangen, aus seinem Genick schüttelte wie Regentropfen auf dem Jackett. Keine Klagen, keine Beschwerden, als wäre da nichts gewesen. Nur die sportliche, tapfere Gegenwehr. Genauso suchte der FCB-Mittelstürmer permanent den Infight mit dem Turiner Mittelfeldkönig Pirlo. Gemeinsam störten und zerstörten er und Müller, der zudem das 2:0 erzielte, Pirlos Wirken.

"Bayern-Maschine" zerlegt Barcelona

Zwei Wochen später wurde der FC Barcelona abgefertigt, 4:0. Die Münchner überrollten die großen Katalanen wie eine Lawine, Barca-Superstar Xavi sprach später von einer "Bayern-Maschine", die nie aufgehört habe zu laufen. Müller, zudem der Kilometerfresser im Mittelfeld, sorgte mit seinem Kopfball für die 1:0-Führung und per Rechtsschuss für den 4:0-Endstand.

Müller, immer wieder Müller. 74-mal ist er im Europapokal für den FC Bayern München in der Allianz-Arena an- und aufgetreten, so oft wie kein anderer. 32 Tore gelangen dem Offensivallrounder, lediglich für Torjäger Lewandowski sind mehr gezählt, 38.

Auch im "Finale dahoam", am 19. Mai 2012, war Müller zur Stelle: Als Toni Kroos den Ball von der linken Sechzehnmeterecke über die Abwehr des FC Chelsea hinweg auf den langen Pfosten schaufelte, schlich die Nummer 25 des FC Bayern hinterrücks in den Fünfmeterraum, wuchtete den Ball mit der Stirn vor die Torlinie auf den Boden, von wo er unter die Latte sprang. Das 1:0 in der 83. Minute. Der Jubel in der heimischen Arena kannte keine Dezibelgrenzen. Rotweiße Glückseligkeit.

Doch dann der erste Schock, Didier Drogbas 1:1-Ausgleich, zwei Minuten nach Müllers Auswechslung und zwei Minuten vor dem Abpfiff. Und dann die zweite kalte Dusche, als Arjen Robben in der Verlängerung einen Strafstoß vergab. Schließlich der totale K.-o., weil Keeper Petr Cech Bastian Schweinsteigers Schuss im Elfmeterentscheid an den Pfosten lenkte.

"Finale dahoam": Entsetzen. Ratlosigkeit. Tränen. Verzweiflung.

Das Erschrecken lähmte - die Engländer natürlich ausgenommen - das gesamte Oval, die zuvor siedend heiße Atmosphäre gefror, als hätte diesen sonnigen Frühlingstag ein urplötzlicher Wintereinbruch samt Eisregen überfallen. Gespenstisch die Szenerie. Die Spieler erstarrt zu Säulen des Entsetzens, der Ratlosigkeit. Tränen, Verzweiflung.

Trainer Jupp Heynckes zu seinen Jungs stapfend, um den Trost zu spenden, den es nicht gab. In rund 40 Metern Nähe ebenso ungläubiges Schweigen auf der Tribüne, der starre Blick hinab auf ein absurdes Tableau, Kopfschütteln, weil das Ergebnis nach diesem Spielverlauf so unfassbar ausgefallen war. Ein Abend, der wegen seiner besonderen Dramaturgie in die Geschichte des Fußballs und der Champions League eingeht; der spektakulärste in der Historie der Allianz-Arena, die zur Triumphstätte hätte werden sollen im "Finale dahoam". Sie wurde zum Ort der großen Traurigkeit.

So boten die bisherigen 99 Europapokalspiele in der Allianz-Arena viele tragische, aber vor allem jede Menge magischer Momente.

Karlheinz Wild