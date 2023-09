Dreisatzsieg über Sabalenka: 19-jährige Gauff gewinnt die US Open

Coco Gauff hat sich den Traum vom Sieg bei den US Open erfüllt. Die 19-Jährige setzte sich in einem spannenden Finale nach schwachem Start in drei Sätzen mit 2:6, 6:3, 6:2 gegen Aryna Sabalenka durch - und krönte sich in New York zur neuen Königin.

Jubelschrei: Coco Gauff. AFP via Getty Images