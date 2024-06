Dreisatzsieg gegen Jabeur: Gauff im Halbfinale von Paris

Coco Gauff hat zum zweiten Mal in ihrer Karriere das Halbfinale der French Open erreicht. Die US-Open-Siegerin aus den USA setzte sich in ihrem Viertelfinale am Dienstag mit 4:6, 6:2, 6:3 gegen Ons Jabeur aus Tunesien durch.

Jabeur, die zweimal in Wimbledon und einmal in New York im Finale stand, muss damit weiter auf ihren ersten Majortitel warten. "Sie ist eine wirklich harte Gegnerin", sagte Gauff: "Ich hatte einen Riesenspaß in dieser Atmosphäre."

Gauff dagegen peilt ihre zweite Endspiel-Teilnahme in Paris nach 2022 an. Die 20-Jährige kämpfte sich gegen Jabeur mit zunehmender Spielzeit immer besser in die Partie und dominierte im dritten Satz phasenweise mit ihrer Kraft und Präzision.

Swiatek muss gegen Vondrousova ran

Damit könnte es wie im Finale vor zwei Jahren zum Aufeinandertreffen von Gauff mit Iga Swiatek kommen. Die große Favoritin auf den Titel, die in Roland Garros schon dreimal die Trophäe in den Händen halten durfte, trifft im zweiten Match des Tages auf die Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova. Die Tschechin stand 2019 auch schon einmal am Bois de Boulogne im Endspiel.