Dreimal unsportlich: DFB verurteilt Dynamo Dresden zu Geldstrafe

Das DFB-Sportgericht hat Dynamo Dresden am Dienstag wegen mehrerer Vergehen seiner Fans zu einer Geldstrafe verurteilt.

Wie der DFB auf seiner Website meldet, muss Dynamo Dresden eine Geldstrafe in Gesamthöhe von 51.050 Euro begleichen. Zuvor hatte der Kontrollausschuss des Verbandes gegen den Drittligisten wegen dreier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger Anklage erhoben.

Im Detail geht es um drei Drittliga-Spiele im April und Mai. So brannten in der 53. und 70. Minute der Partie beim 1. FC Saarbrücken (0:2) am 14. April Dresdner Fans jeweils mindestens 35 bengalische Fackeln ab. Darüber hinaus zündeten Dynamo-Anhänger in der 60. Minute des Drittligaspiels gegen den SV Waldhof Mannheim (2:1) am 22. April zum Ende einer Choreographie 75 Rauchkörper. Zudem wurde während des Punktspiels gegen den SV Wehen Wiesbaden (3:1) am 6. Mai ein Becher aus dem Dresdner Bereich der Tribüne in den Innenraum geworfen.

Der Verein hat den Urteilen zugestimmt, die damit rechtskräftig sind.