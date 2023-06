Dreimal Training und 50 Euro mehr: Wegberg-Beeck probt den Regionalliga-Aufstand

Das "Gallische Dorf" ist zurück in der Regionalliga West. Bereits zum vierten Mal hat der FC Wegberg-Beeck den Sprung nach oben geschafft. Dort will sich der Klub aus dem 2000-Seelen-Nest Beeck gegen die vermeintlich übermächtige Konkurrenz behaupten - so wie die Comic-Helden Asterix und Co. einst gegen die Römer.

"Feierabendfußballer": Der FC Wegberg-Beeck ist als reiner Amateurverein krasser Außenseiter in der neuen RL-West-Staffel. IMAGO/Fotostand

"Wir wollen genauso zäh und unbeugsam sein", sagt Sportchef Friedel Henßen. "Wir sind der größtmögliche Außenseiter. Das heißt aber nicht, dass man uns abschreiben sollte." Trainer Mark Zeh pflichtet ihm bei: "Wir wollen die Liga rocken. Mit unserem Teamgeist und ein bisschen Glück ist der Klassenerhalt möglich."

Zwei Mal stieg der Verein prompt wieder ab (2016, 2018), nur in der Saison 20/21 gelang der Klassenerhalt. Obwohl man nun erstmals Teil einer offiziellen Profi-Liga sein wird, betont Henßen: "Wir waren nie Profis und werden auch nie welche sein. Ein Bierchen nach dem Training gehört bei uns immer noch dazu." Denn auch eine Liga höher gilt in Beeck: Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. "Alle Spieler, Trainer und Verantwortlichen gehen einem ganz normalen Job nach", so Henßen. "Die einzige Ausnahme ist unser Betreuer Anton Miozga, denn er ist Rentner." Die Spieler bleiben "Feierabendfußballer", denn es wird weiter nicht vor 18.30 Uhr trainiert. Nur drei Mal pro Woche wohlgemerkt.

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST News

Transfers

Eine andere Zahl dokumentiert die Außenseiterrolle wohl am eindrucksvollsten: Der Etat für die erste Mannschaft wurde von 300.000 Euro lediglich um gut ein Drittel angehoben. "Damit sind wir das kleinste Licht der Liga", betont Geschäftsführer Werner Tellers. Der Unternehmer fungiert seit dem Tod des langjährigen Mäzen Günter Stroinski im Februar 2020 auch als Hauptsponsor. Stolz berichtet er von "14 Spielern, die zu unveränderten Konditionen verlängert haben. Okay, zugegeben: Bei dem einen oder anderen haben wir 50 Euro draufgelegt."

Nur zwei Stammkräfte gehen

Von den sieben Abgängen zählten nur zwei zu den Stammkräften, nämlich Keeper Stefan Zabel (31/Ziel unbekannt) und Torjäger Dimitrios Touratzidis (26/KFC Uerdingen). Die Suche nach Zugängen läuft auf Hochtouren. "Anders als Alemannia Aachen können wir nicht über Spieler wie Simon Terodde nachdenken", sagt Henßen. Für Zeh nicht unbedingt ein Nachteil: "So bekommen wir Jungs, die extrem gierig sind. Für die meisten wird es die erste Regionalliga-Saison sein."

Neben Eigengewächs Finn Theißen (19) und Torwarttalent Yannick Hasenbein (21/VfL Alfter) holte man ein Quartett aus der Mittelrheinliga: Keeper Ron Meyer (25/Bonner SC), Francisco San José (20/Fortuna Köln II), Timo Braun (25/Viktoria Glesch-Paffendorf) und Takahito Ohno (27). Letzterer sollte seinen künftigen Verein am letzten Spieltag mächtig ärgern: Der Innenverteidiger entführte mit dem bis dato punktgleichen FC Hennef 05 drei Zähler aus dem Waldstadion (2:0) und entriss dem FC Wegberg-Beeck so die Meisterschaft. Obwohl der Aufstiegsverzicht der 05er schon vor dem Anpfiff quasi festgestanden hatte, herrschte hinterher Katerstimmung bei Tellers und Co.

Die Aussage des Geschäftsführers nach der ersten Saison-Heimpleite („Wir müssen schauen, ob wir als Vizemeister tatsächlich aufsteigen wollen“) sorgte nur einen Abend lang für Spekulationen. "Ein Verzicht war schnell vom Tisch", so Henßen. "Auch als Zweiter sind wir ein würdiger Aufsteiger."

Mit Schwimmwesten im Meer

Vom endgültigen Nein der Hennefer zur Regionalliga erfuhren 13 Spieler des FC Wegberg-Beeck während der Mannschaftstour auf Mallorca. Sie reagierten prompt und posierten in Schwimmwesten im Meer. Die Botschaft lautete: Wir sind bereit für die Rettungsmission!

Am 2. Juli findet das erste Training statt, am 15. Juli ein Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach. "Vier Wochen Vorbereitung sind extrem kurz", sagt Henßen. "Ich verstehe nicht, warum die Mittelrheinliga-Spielzeit einen Monat später abgepfiffen wird als die Regionalliga-Saison." So wird man erst recht über sich hinauswachsen müssen. Ganz ohne Zaubertrank.