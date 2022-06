"Dreimal Toni Kroos, das wäre nicht so effektiv"

Mit fünf Titeln ist Toni Kroos der Rekordsieger in der Champions League. Im kicker-Interview spricht er über seine Begeisterung für die Königsklasse, seine genialen Mitspieler und die Gemeinsamkeiten der besten Trainer.

Viel Zeit hat Toni Kroos nicht im April 2022, aber das ist ja gut für ihn, denn es bedeutet, dass er viele Spiele bestreiten darf. Als dieses Interview geführt wurde, hoffte der Mittelfeldspieler noch auf seinen fünften Coup in der Königsklasse - auch der verbale Schlagabtausch mit Nils Kaben war noch weit weg.

Mit Real Madrid hatte er damals die Halbfinalspiele gegen Manchester City vor der Brust. Einige Wochen später ist klar: Kroos ist der erfolgreichste Deutsche in diesem so wichtigen Wettbewerb, er hat ihn fünfmal gewonnen: 2013 mit den Bayern, von 2016 bis 2018 und 2022 mit Real Madrid.

Herr Kroos, die Hymne, immer wieder erzählen Fußballer, dass sie sich vor Champions-League-Spielen vor allem auf die Hymne freuen. Geht Ihnen das genauso?

Mir sagt die Hymne in erster Linie, dass gleich ein ganz besonderes Spiel beginnt. Nicht der Alltag der Liga. Andere Gegner, andere Stadien, immer Abendspiele. Mir schießen dann Gedanken an große Spiele im Viertel- oder Halbfinale durch den Kopf. Dazu kommt diese besondere Atmosphäre. Es hängen definitiv eine Menge schöner Erinnerungen an dieser Melodie. Und wer ein Problem hat mit der Motivation, der sollte sie spätestens in diesem Moment nicht mehr haben.

Was ist Ihre erste Erinnerung an den Wettbewerb? Sie waren zwei Jahre alt, als es losging.

Das war das Endspiel 1999 in Barcelona. Bayern gegen Manchester United. Damals war ich neun Jahre alt. Mein Vater ist ein großer Bayern-Fan, und ich erinnere mich, dass plötzlich die Fernbedienung durch den Raum flog, als Manchester in letzter Minute das Finale drehte. Da bin ich zum ersten Mal mit diesen Emotionen konfrontiert worden, mit dem, was Erfolg und Misserfolg mit den Fans macht. So hatte ich meinen Vater noch nicht erlebt.

Wer war Ihre Kindheits-Legende? Wen haben Sie mit Ihrem Bruder Felix im Garten nachgespielt?

Wir haben zwar sehr oft im Garten eins gegen eins gespielt, die Verbindung zur Champions League gab es allerdings nicht. Ein Highlight war sicher, als mein Vater mit mir 2004 zu einem Champions-League-Spiel nach Bremen fuhr, Werder spielte gegen Inter Mailand. Da war ich 14 und sah zum ersten Mal mein Idol Johan Micoud live. Das war ein spezieller Abend, ein tolles Vater-Sohn-Ding.

Den einen Besten, den sehe ich nicht. Toni Kroos

Die Liste der Rekordspieler und Rekordtorjäger wird heute von Cristiano Ronaldo angeführt. Ist er auch Ihre All-Time-No. 1?

Mit diesen Rankings tue ich mich prinzipiell schwer. Es gibt in jeder Generation so viele Spieler, die Großes erreicht haben, spontan fällt mir Clarence Seedorf ein, der die Champions League mit drei verschiedenen Klubs gewonnen hat. Dass Cristiano zu den Besten überhaupt gehört, da kommt man nicht drum herum. Das gilt genauso für Leo Messi. Aber diesen einen Besten, den sehe ich nicht. Weil man schwer vergleichen kann, wer was auf dem Platz leistet und wie sich das Spiel über die Jahrzehnte verändert hat.

Wie ist Ihr Kontakt zu Cristiano, seit er nicht mehr in Madrid spielt?

Wir haben wenig Kontakt, wenn, dann eher zufällig. Zweimal haben wir uns im Urlaub getroffen, aber das war nicht geplant. Er ist ja nach wie vor mein Nachbar hier in Madrid, er hat sein Haus behalten. Manchmal sehe ich seine Familie. Und ich kann mir vorstellen, dass er nach der Karriere nicht in Manchester bleibt und wir uns dann möglicherweise hier wieder häufiger sehen.

13 perfekte Spiele schaffst du nicht in einem Wettbewerb von derart hoher Qualität und Leistungsdichte. Toni Kroos

Sie haben mit Real Madrid dreimal in Folge den Henkelpott gewonnen. Was war das Geheimnis dieser Ära?

Es gibt mehrere Geheimnisse. Zunächst hat Zinedine Zidane es sehr gut verstanden, die Gruppe zu managen und alle Spieler bei Laune zu halten. Zweitens war da eine außerordentlich hohe Qualität im Kader. Und drittens stand immer eine Mannschaft auf dem Platz. Nicht elf Freunde, aber elf Spieler, die dem Erfolg alles unterordneten und immer bereit waren, als Team auf den Platz zu gehen. Dazu kam in einigen Spielen auch das Matchglück, das du brauchst. 13 perfekte Spiele schaffst du nicht in einem Wettbewerb von derart hoher Qualität und Leistungsdichte. Du musst lernen, schwere Situationen zu überstehen, und dann kommt das Glück zu dir.

Real siegte 2016, 2017 und 2018 mit fast identischen Teams. Ist Entwickeln dann doch besser als Einkaufen?

Das glaube ich, ja. Der Mix stimmte perfekt. Real hat es verstanden, Spieler zu entwickeln und dazu über die Jahre sehr schlau einzukaufen. Das erhöht die Chance, Titel zu holen. Gareth Bale oder Cristiano waren ja nicht billig. Aber bei ihnen stimmte die Qualität und sie erfüllten die Voraussetzungen, was den Teamgeist anging. Einfach nur die teuersten Spieler zu holen, um sich mit ihnen zu schmücken, das hätte nicht hingehauen. Ebenso wenig wäre es allein mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs gegangen.

Der Triumph 2016 steht über allen

Gibt es einen Titelgewinn, der für Sie wertvoller war als andere?

Tatsächlich ist der erste Titelgewinn mit Real Madrid 2016 für mich der wertvollste. Ich bin damals unter anderem deshalb zu Real gewechselt, um mit diesem großen Klub einmal die Champions League zu gewinnen. Das ist an diesem Abend gelungen. Und dieser Titel bedeutete mir auch mehr als der Titelgewinn mit den Bayern, weil ich da im Finale verletzt fehlte. Das war deshalb eher nur so ein halber Gewinn für mich.

Ein eingeschworenes Trio: Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric. IMAGO/PA Images

Das Dreieck Casemiro-Modric-Kroos - warum funktioniert es nun schon im siebten Jahr nahezu perfekt?

In erster Linie liegt es an der Qualität. Dann daran, dass jeder von uns seine Eigenschaften genau kennt und dementsprechend so einbringt, dass sie im Verbund funktionieren. Dreimal Toni Kroos, das wäre nicht so effektiv. Wir ergänzen uns auf dem Platz, weil wir Lust haben, zusammen zu spielen und zusammen Erfolg zu haben. Und wir haben eine tolle Mannschaft um uns herum, die hinten verteidigt und vorne vollstreckt.

kicker-shop: Hier können Sie das Sonderheft bestellen

kicker-Sonderheft: 30 Jahre Champions-League.

Zinedine Zidane und Carlo Ancelotti sind die erfolgreichsten Trainer der Champions League. Was verbindet und was unterscheidet sie?

Sie verbindet sehr viel. Was auch daran liegt, dass Zizou unter Ancelotti schon Co-Trainer war. Beide beherrschen den Umgang mit den Spielern sehr gut. Sie begegnen uns auf Augenhöhe, was Profis sehr mögen. Und sie haben eine klare Idee davon, wie sie Fußball spielen lassen. In dieser Bewertung kommen sie mir - genauso wie Jupp Heynckes - mitunter zu schlecht weg. Ich hatte während meiner Karriere verschiedene Trainer und dementsprechend Eindrücke von deren Arbeit. Natürlich war, was die Taktik anging, Pep Guardiola sehr beeindruckend. Aber das gilt für die anderen genauso.

Wenn der Spaß mal nachlässt, höre ich auf. Toni Kroos

Was motiviert Sie noch nach all den Jahren und all den Siegen am Fußball? Vor allem die Champions League?

Erfolg hast du nur, wenn du willst. Wenn du diesen Willen nicht mehr spürst, dann kannst du aufhören. Ich will dieses Gefühl immer wieder haben, jedes Spiel zu gewinnen. In jedem Wettbewerb. Das ist der Grundgedanke bei Real Madrid. Weniger geht nicht und wird auch nicht akzeptiert. Wenn der Spaß irgendwann einmal nachlässt, dann höre ich sofort auf. Das gebietet der Respekt vor Real Madrid.

2024 wird der Modus geändert. Es gibt mehr Teilnehmer, mehr Spiele. Ist das sinnvoll?

Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich damit nicht näher beschäftigt habe.

Was ist Ihr einzigartiger Moment, den Sie mit der Königsklasse verbinden?

Diese Momente haben eine Menge mit der Familie zu tun. Man ist als Profi eines Spitzenklubs viel unterwegs. Wenn man es dann in ein großes Finale schafft, und die Familie ist im Stadion - das gibt mir zusätzlich Kraft. Ich weiß, dass sie dann auf der Tribüne sind, mich anfeuern, hinter mir stehen und mitfiebern. Das entschädigt und gibt mir das Gefühl, dass wir es gemeinsam erreicht haben.

Ein Streamingdienst bietet eine Real-Doku an, in deren Verlauf die Helden von einst die Mannschaft von heute loben. Bedeutet Ihnen das etwas?

Auf jeden Fall. Mit Ikonen wie Emilio Butragueno habe ich viel Kontakt. Er arbeitet im Management des Klubs. All diese Generationen von Klasse-Spielern haben den Verein groß gemacht, und die Spieler danach haben diese Größe bewahrt. Es macht stolz, von ihnen gelobt zu werden. Und wir erkennen die Verpflichtung dahinter: Es ist unsere Aufgabe, die große Tradition Reals fortzuführen.

Interview: Frank Lußem

Die Champions League feiert Geburtstag: Europas beste Liga wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Der kicker widmet dem Jubiläum ein Sonderheft mit ausgiebigem Blick auf die Geschichte des Wettbewerbs, alle Erfolge und das deutsche Abschneiden.

Das Cover des Sonderhefts "30 Jahre Champions League"