Dreimal negativ: Szalai darf zurück auf den Platz

Wenn Ungarn am Mittwoch in der WM-Qualifikation auf Andorra trifft, kann Trainer Marco Rossi wieder auf Adam Szalai bauen. Der Mainzer Angreifer ist am Freitag zwar positiv auf das Coronavirus getestet worden - nun hat er aber die Freigabe für das Spiel erhalten.

Erzielte vor der Länderspielpause ein Tor gegen Fürth und wurde am Freitag dann positiv auf Corona getestet: Adam Szalai (Mitte). imago images