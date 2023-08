Dreimal ist Selkes Pech

Davie Selke bleibt in der jungen Saison der Pechvogel beim 1. FC Köln. Das bestätigte sich beim 1:2 gegen Wolfsburg.

Gerade waren 26 Minuten gespielt beim späteren 1:2 gegen den VfL Wolfsburg, da wiederholte sich ein Bild, das man bei den Kölnern ebenso beim Pokalsieg nach Verlängerung in Osnabrück gesehen hatte sowie auch zum Liga-Auftakt bei Borussia Dortmund (0:1). Ein völlig frustrierter Davie Selke saß auf dem Rasen und setzte ein Stoppschild. Nichts ging mehr, erneut meldete sich die Muskulatur im Oberschenkel, erneut musste Selke raus und für den 1. FC Köln ergab sich eine neue Spielsituation.

Tigges soll in Frankfurt dabei sein

Mit Selke spielen die Kölner anders, "gerade bei Standardsituationen ist er eine Waffe", sagte Trainer Steffen Baumgart nach der Niederlage gegen Wolfsburg, wo es bei den Kölnern erkennbar daran mangelte, den letzten Ball gefährlich Richtung Tor zu bringen. Einen ähnlichen Spieler wie Selke - sperrig, kopfball- und zweikampfstark - weist der Kader gerade nicht auf, auch, weil Selkes Backup Steffen Tigges seit Monaten verletzt fehlt und sich gerade Spielpraxis im Regionalliga-Team holt. Tigges wird, das deuteten die Kölner an, am kommenden Sonntag in Frankfurt (15.30 Uhr) im Kader stehen.

Auf keinen Fall wird es eine Nachverpflichtung geben. Dies machte FC-Geschäftsführer Christian Keller am Samstag klar: "Grundsätzlich haben wir schon ordentliche Spieler vorne drin", so Kellers Einschätzung. Es sei bitter, dass gerade jetzt einige Akteure noch nicht fit seien oder vom Platz mussten: "Aber es besteht keine Notwendigkeit, in Panik zu verfallen."

Man redet in Köln also nicht von Spielern, die über Monate ausfallen. Und deshalb hat man sich entschieden, nicht nachzuladen. Weil Selke, Tigges und auch Florian Dietz bald wieder mit von der Partie sein werden und das Vertrauen verdient haben. Unabhängig von den Kosten für einen neuen Stürmer. Darüber herrscht offenbar Einigkeit.

Politik der ruhigen Hand

Auch Lizenzspieler-Chef Thomas Kessler argumentierte für die Politik der ruhigen Hand: "Wir haben jetzt einen Stürmer verloren, der ausgewechselt wurde, weil er ein Ziehen im Oberschenkel hat. Ich glaube, das ist am Ende des Tages kein Grund für einen weiteren Transfer."