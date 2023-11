Dreimal Harres: Homburg deklassiert Aalen - FSV Frankfurt muss mit Remis leben

Am Samstag hat der FC 08 Homburg überraschend deutlich beim VfR Aalen gewonnen, der um Stürmer Steffen Kienle bangt. Spitzenreiter Stuttgarter Kickers bezwang den OFC, während Freiberg auf den letzten Metern fast noch das Verfolgerduell bei Eintracht Frankfurt II gewonnen hätte. Am Sonntag teilten Schott Mainz und der FSV Frankfurt die Punkte.

Punkteteilung in Mainz

Nach drei Niederlagen am Stück kam für den FSV Frankfurt am Sonntag das Schlusslicht TSV Schott Mainz wie gerufen. Doch wie so häufig im Fußball, dachte der Underdog vor heimischer Kulisse erst gar nicht daran, dem Gegner den Sieg auf dem Silbertablett zu servieren und lieferte dem FSV ein Spiel auf Augenhöhe. Zwar hatte Hermes in der 25. Minute die Frankfurter Führung auf dem Fuß, doch schon beim Gegenzug brachte Schwarz die Frankfurter in arge Bedrängnis, Torwart Bremer konnte aber parieren. Nach gut einer halben Stunde rettete Bremer nach einem schnellen Mainzer Konter gegen Embaye. Dann kam die 36. Minute und Azaouagh sprintete mit dem Ball in den heimischen Strafraum, legte geschickt in den Rückraum zu McLemore, der platziert zur Führung einschoss. Aufgrund der Spielanteile sicherlich nicht unverdient. Nach Beginn der zweiten Halbzeit erspielte sich Schott ein Übergewicht. Das wurde in der 76. Minute belohnt, als Assibey-Mensah den FSV-Verteidigern davoneilte und Bremer im Eins-gegen-Eins bezwang. Da beide Teams mit Blick auf die Tabelle mehr als nur einen Punkt nötig gehabt hätten, wurden gegen Ende hin die Visiere hochgeklappt, doch es blieb bei der Punkteteilung.

Harres-Dreierpack für Homburg

Siebenmal ungeschlagen blieb in der Liga zuletzt der FC 08 Homburg. Am Samstag beim VfR Aalen rückte das Sportliche nach einer Viertelstunde aber erstmal in den Hintergrund, da sich der leidgeprüfte VfR-Stürmer Kienle ohne Fremdeinwirkung am Knie verletzte und raus musste. Im Anschluss war eine geraume Zeit die Luft raus aus diesem Spiel, ehe Harres in der 39. Minute aus der Drehung den FCH in Führung schoss. Im Gegenzug tauchte Thermann frei vor Homburgs Torwart Kretzschmar auf, doch schoss vorbei. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzten die Gäste das 2:0 drauf, Mendler verwandelte einen Foulelfmeter. Kurz nach dem Seitenwechsel war Mendler erneut zur Stelle und drückte einen Querpass von Harres über die Linie (48.). Komplett geschlagen geben wollte sich der VfR jedoch nicht, Kindsvater schoss nach Hereingabe von Abruscia trocken zum 1:3 ein (54.). Frühzeitig aber beseitigte Homburg die Restzweifel am Sieg. In der 72. Minute vertändelte Heimkeeper Witte nach einem Rückpass den Ball, Stavridis bediente Harres, 4:1. Sechs Zeigerumdrehungen später flankte Stavridis auf den Kopf von Harres, der zum 5:1 vollendete. Den Schlusspunkte setzte fünf Minuten vor Schluss Jansen, der eine Mendler-Flanke per Direktabnahme in die Maschen wuchtete.

Heimsieg für die Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers brauchten gegen Offenbach eine zehnminütige Anlaufphase, waren dann aber drin im Spiel. Tekerci nahm eine Dicklhuber-Ablage direkt und traf zum 1:0. In der 38. Minute sah OFC-Flügelspieler Staude nach einem Disput mit Dicklhuber Rot, weil er nach Wahrnehmung des Schiedsrichters dem Stuttgarter ins Gesicht gefasst hatte. Im zweiten Durchgang verflachte die Partie, Offenbach versuchte es in Unterzahl, aber viel mehr als Bemühen war nicht zu erkennen.

Kaua Santos rettet Frankfurt II

Sowohl die U 21 von Eintracht Frankfurt als auch der SGV Freiberg gingen in das direkte Duell mit zuletzt jeweils zwei Niederlagen. Die Jungadler starteten engagiert. Ferri Julia war in der 14. Minute nicht zu stoppen, passte nach seinem Sprint auf Bookjans, dessen Schuss Gelt parieren konnte. In der nächsten Aktion war der SGV-Torwart dann geschlagen. Nach Eckball von Raebinger stieg Otto am höchsten und köpfte zum 1:0 ein (15.). Vom Sport- und Gesangsverein kam erst nach Beginn der zweiten Halbzeit mehr. Das zahlte sich schon in der 55. Minute aus: Frankfurts Schlussmann Kaua Santos hielt zweimal glänzend, im dritten Versuch brachte Kuhinja aus drei Metern das Leder am Brasilianer vorbei. Die SGE-Reserve arbeitete emsig an der erneuten Führung, doch in der 89. Minute hätte Freiberg beinahe das Spiel auf seine Seite gezogen. Filimon Gerezgiher lief frei auf Kaua Santos zu, doch der Keeper brachte noch seine Hand an den Ball. Kurz darauf war Schluss, beide Teams konnten immerhin eine dritte Niederlage in Folge abwenden.

Steinbach Haiger beißt sich an Koblenz fest

Der TSV Steinbach Haiger verlor seine vergangenen drei Regionalliga-Spiele, setzte mit der Vertragsverlängerung von Pascal Bieler unter der Woche aber ein Ausrufezeichen gegen all das Krisengerede. In das Aufeinandertreffen am Samstag gegen die TuS Koblenz gingen die Hessen als klarer Favorit. Und so war es wenig verwunderlich, dass der TSV sofort viel Ballbesitz verbuchte und die Koblenzer erstmal tief standen. In Zadach hatte der ehemalige Zweitligist einen starken Rückhalt im Tor. In der 32. Minute war er allerdings machtlos gegen einen Schuss von Hajdaraj aus kurzer Distanz. Zehn Zeigerumdrehungen später gab es Foulelfmeter für die Hausherren, Hajdaraj trat an, schoss aber drüber. Besser machte es in der 53. Minute Könighaus, der per Strafstoß das 1:1 erzielte. Damit konnte die Bieler-Elf natürlich nicht leben und bearbeitete das Koblenzer Bollwerk. Doch da sowohl Miotke (73.) als auch Weigelt (90.+3) den Ball aus drei Metern nicht im Tor unterbrachten, blieb es bei der Punkteteilung, die die TuS am Schluss in Unterzahl erkämpfte, da sich Mandt in der 84. Minute nach Foulspiel Gelb-Rot eingehandelt hatte.

Balingen verliert auch mit Kurth

Nach der Trennung von Martin Braun saß am Samstag erstmals Sportvorstand Fabian Kurth als Interimstrainer auf der Bank der TSG Balingen. Auswärts beim Bahlinger SC sah Kurth seine Elf sofort in arger Bedrängnis. Der Pfostenschuss von Pepic in der 9. Minute war nicht die erste Chance des BSC. In der 15. Minute war es dann passiert, Novakovic verwertete eine Pepic-Flanke per Kopf. Bis zur Pause blieb die TSG auch offensiv so gut wie alles schuldig. Das änderte sich mit Wiederanpfiff etwas, Almeida Morais brachte in der 54. Minute einen zumindest halbwegs gefährlichen Torschuss zustande, der aber vorbei ging. Nach diesem kurzen Balinger Aufbäumen übernahmen wieder die Hausherren das Zepter. In der 78. Minute fand eine Bogenlampe von Häringer den Weg in den Winkel, 2:0. Bei diesem Ergebnis blieb es, der BSC kann sich damit etwas Luft zum potenziellen Abstiegsplatz 14 verschaffen.

4:1 über Kassel: Mainz II setzt Serie fort

Ohne Abtastphase startete die Begegnung in Mainz. Nach einigen Halbchancen hüben wie drüben besorgte Derstroff nach Fehler von Stendera mit einem platzierten Flachschuss die Führung für die Gastgeber (10.). Kassel antwortete umgehend durch Zografakis, der im Anschluss an einem kurz ausgeführten Freistoß die Kugel zum 1:1 versenkte (14.). Bis zur Pause blieb es ein relativ ausgeglichenes Spiel, wenngleich die Heimelf leichte Feldvorteile und ein leichtes Chancenplus verzeichnete. Im zweiten Abschnitt ließ ein früher Elfmeter das Pendel zugunsten der Platzherren ausschwingen, den Mata sicher verwandelte (54.). Kassel war anschließend um den Ausgleich bemüht, kam aber nicht in gefährliche Räume und schwächte sich durch eine Brill-Ampelkarte selbst (68.). In Überzahl schraubte Mainz das Ergebnis dann in die Höhe. Wiederum Mata nutzte einen groben Amaniampong-Schnitzer zum 3:1 (72.). In der Nachspielzeit trug sich dann auch noch Schmidt in die Torschützenliste ein. Durch das 4:1 baut der Mainzer Nachwuchs seine Serie auf drei Siege aus.