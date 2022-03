Dreimal glatt Rot: Der ATSV Erlangen springt in Ammerthal an die Spitze

Der ATSV Erlangen hat in der Bayernliga Nord vorerst die Tabellenspitze übernommen: Bei der DJK Ammerthal gewannen die Erlanger mit 2:0, trafen in einem hitzigen Aufeinandertreffen einmal ganz früh und einmal ganz spät.

Mit der ersten Aktion schockte Fischer die Heimelf, die gleich nach Anpfiff noch nicht richtig auf dem Platz schien: Ein Fehler im Aufbauspiel schnappte sich der Angreifer und markierte alleine vor Keeper Popp das 1:0 für die Gäste (1.). In Folge entwickelte sich eine durchaus ruppige Partie, die kurz vor der Pause zwei glatt Rote Karten sah. Gömmel flog bei den Hausherren für ein grobes Foul vom Feld, in der anschließenden Rudelbildung ließ sich Messingschlager zu einer Tätlichkeit hinreißen und musste ebenfalls runter (45.+2). Mit mehr Platz auf dem Feld erspielten sich beide Teams nach Wiederanpfiff Chancen, es sollte in einem Duell auf Messers Schneide aber lange bei der knappen Führung bleiben. Kurz vor dem Ende sah Ammerthals Neuerer noch wegen einer harten Notbremse Rot (90.+3), gleich darauf fuhren die Erlanger einen schönen Konter, den Geyer frei vor dem Tor zum 2:0-Endstand abschloss (90.+5).

Mit drei Punkten im Gepäck fuhren die Erlanger nach Hause, stehen nun punktgleich mit dem FC Eintracht Bamberg, der allerdings zwei Partien weniger absolviert hat, mit 51 Zählern da. Da der direkte Vergleich an den ATSV geht, gebührt den Erlangern für den Moment der Platz an der Sonne. Am Samstag im Top-Spiel bei der DJK Vilzing gilt es für den ATSV nun, Platz eins zu verteidigen. Die DJK Ammerthal rangiert nach der zweiten Niederlage in Folge auf Platz 6, für sie geht es am Wochenende zu Kellerkind Vatan Spor Aschaffenburg.