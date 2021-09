Dreimal drei Punkte für Velbert - Schwarz-Weiß Essen pirscht sich nach oben

Die Stadt Velbert hat derzeit drei Fünftliga-Klubs im Rennen, die am Wochenende alle überzeugten und die dazu auch gut aus den Startlöchern gekommen sind. Gilt so oder so ähnlich auch für die beiden Essener Klubs ETB Schwarz-Weiß und FC Kray, während die SpVg Schonnebeck bei der TuRU Düsseldorf kurz vor Schluss einen Zwei-Tore-Vorsprung vergeigte.

Vielleicht sind es genau diese Siege, die eine Spitzenmannschaft ausmachen: Der TVD Velbert musste sich am Sonntag mit einem mutigen 1. FC Kleve auseinandersetzen und konnte sich in der ersten Hälfte bei Torhüter Offhaus bedanken, der den frei durchgebrochenen Rankl am Führungstreffer hinderte. Für Offhaus' Torwartkollegen Taner endete die Partie im Krankenhaus, nach einem Zusammenprall in der 38. Minute wurde er mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ausgewechselt. Sein Ersatzmann Janßen war in der 44. Minute machtlos, als Pöhlker aus der Distanz zur Velbert-Führung einschoss. Diese Führung hatte bis zum Schlusspfiff Bestand, unter anderem, weil ein Schneider-Kopfball kurz vor Schluss knapp am TVD-Tor vorbeistrich. Die Elf von Trainer Marc Bach sprang mit dem 1:0 auf Tabellenplatz eins.

Bleiben wir in der gut 80.000 Einwohner großen Stadt im Kreis Mettmann: Der SSVg Velbert spielte am Freitag unter Flutlicht gegen den noch punktlosen TSV Meerbusch. Auf dem Papier eine Pflichtaufgabe und tatsächlich, nach nicht einmal 60 Sekunden lag der Ball schon im Netz. Nach einer präzisen Flanke von Coruk durfte Hilger im Zentrum viel zu ungestört hochsteigen und einköpfen. Meerbusch fing sich schnell und glich schon in der 5. Minute durch Goto aus. Danach bestimmte der SSVg wieder das Spiel, während Meerbusch zu vereinzelten Offensivaktionen kam. In der 69. Minute bekam Glowacki nach einem Konter den Ball nahezu perfekt in die Schnittstelle gespielt und vollendete aus halblinker Position zur abermaligen Heim-Führung. In der restlichen Spielzeit war für Velbert erfreulich, dass die Defensive dem jetzt mehr riskierenden TSV stand hielt, weniger erfreulich aus Sicht des SSVg, dass sich Geisler kurz vor Schluss noch eine Rote Karte einhandelte.

Der dritte Klub aus Velbert, der SC, wusste am Wochenende übrigens auch zu gefallen, gewann 4:0 beim 1. FC Mönchengladbach durch zwei Tore von Bayraktar sowie jeweils einem Treffer von Kizilisik und Rec.

Zurück in die Spitzengruppe und da blickte man am Samstag in einige ungläubige Gesichter bei der SpVg Schonnebeck. Nach drei Siegen in den ersten drei Spielen stand der vierte Dreier mit anderthalb Füßen quasi schon in der Tür, bei der TuRU Düsseldorf stand es bei Anbruch der 90. Minute auch 3:1. Dann verkürzte Reitz auf 2:3 und in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Ayas ein Traumtor aus der Distanz. Schonnebeck war damit auf den letzten Metern des Samstags seine Tabellenführung los. Die hat jetzt wie erwähnt der TVD Velbert.

Der muss auch ein Auge auf den ETB Schwarz-Weiß Essen werfen. Die "Schwatten" haben nach ihrer Niederlage am 1. Spieltag nun drei Spiele am Stück gewonnen, am Samstag gegen den SC Düsseldorf-West sprang ein 5:1 heraus. Merzagua drückte nach 16 Minuten einen Querpass von Cisse freistehend über die Linie. Die Landeshauptstädter glichen durch einen platzierten Schuss von Lüttgen zwar aus (24.), doch ab der 60. Minute war der ETB wieder auf Touren. Erst verwandelte Cisse einen Elfmeter flach zum 2:1, dann sah Düsseldorfs Corsten in Minute 67 Rot wegen einer Beleidigung. Die dadurch entstehenden Räume nutzte Essen in der 77. Minute mit einem Romano-Lupfer zum 3:1. Jetzt war der SC West geschlagen, Kilav traf in den Minuten 84 und 89 noch doppelt. Knapp vor Schwarz-Weiß Essen steht in der Tabelle der VfB 03 Hilden, dem beim FSV Duisburg ein Demir-Tor in der 6. Minute reichte.

Der FC Kray bedankte sich am Samstag gegen den SC Union Nettetal bei den Gebrüdern Bosnjak: Niko erzielte in der 23. Minute das 1:0, was dem Essener Stadtteilklub aber keine Sicherheit gab, noch dazu glich Istrefi neun Minuten später aus. Aber in der zweiten Halbzeit bekam der FCK die notwendige Ruhe und Zielstrebigkeit in sein Spiel, erneut Niko Bosnjak war für die erneute Führung verantwortlich (49.). In der 68. Minute segelte ein weiter Ball in die Nettetaler Hälfte, Luka Bosnjak nahm das Leder auf und steuerte es platziert ins Eck. Nach dem Anschlusstor von Falter hatte Kray die letzten zehn Minute nochmal kämpferische Schwerstarbeit zu leisten, aber der Dreier blieb in der KrayArena.

Die Sportfreunde Baumberg möchten ihre Bilanz von null Punkten aus drei Spielen möglichst bald aufbessern, am Wochenende gab es dazu keine Gelegenheit, da das Spiel bei der SpVgg Sterkrade-Nord wegen Corona ausfiel.