Dreikampf um den Platz im Dynamo-Tor

Dynamo Dresden muss in den kommenden Wochen Stabilität in die Defensive bekommen. Kernaufgabe für Trainer Markus Anfang wird sein, endlich Klarheit auf der Torhüterposition zu schaffen.

In die Saison gegangen war Dresden mit Stefan Drljaca. Der 23-Jährige stand in 13 Ligaspielen zwischen den Pfosten, konnte dabei aber nie die wirklich nötige Ruhe ausstrahlen. "Wir müssen auch auf dieser Position den Leistungsgedanken leben", meinte Anfang und machte Stellvertreter Sven Müller (26) für vier Spiele zur Nummer 1.

Auch unter Müller stabilisierte sich die Hintermannschaft nicht. Das Problem: Beide Keeper sind solide, aber nicht herausragend. In der Vorbereitung kommt es nun zum Dreikampf mit Niklas Heeger (22). "Niklas stand anfangs etwas hintendran, weil er erst später dazugestoßen ist", erklärte Anfang. "Aber er ist in den letzten Monaten immer besser geworden."

Unter Wettkampfbedingungen wurde die eigentliche Nummer 3 bislang nur im Sachsenpokal gegen Oberligist Plauen (7:3) eingesetzt. Dies könnte sich nun in den vier Testspielen bis zum Ligastart ändern.

Vier Testspiele geplant

Im Rahmen des Trainingslagers, das vom 12. bis zum 21. Dezember im türkischen Belek stattfindet, wird die SGD zwei Vorbereitungsspiele bestreiten. Während der Gegner für die geplante Partie am 15. Dezember noch nicht feststeht, trifft Dynamo am 19. Dezember auf Serie-A-Klub Sampdoria Genua. Das erste Testspiel des Jahres 2023 findet am 4. Januar gegen Ligakonkurrent FSV Zwickau statt, ehe am 8. Januar die Generalprobe gegen den tschechischen Erstligisten FK Jablonec ansteht.

Zum Pflichtspiel-Auftakt empfängt Schwarz-Gelb am Sonntag, den 15. Januar, den SV Meppen im Rudolf-Harbig-Stadion.