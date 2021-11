Dreifaches Pech: Moukoko muss erneut von der U 21 abreisen

Wenn die deutsche U-21-Auswahl am Freitagabend in Großaspach auf Polen trifft, wird Youssoufa Moukoko nicht spielen können. Der 16-Jährige reist bereits zum dritten Mal in diesem Jahr vorzeitig ab.

Während der EM-Gruppenphase im März hat Youssoufa Moukoko seine Sachen früher gepackt als ursprünglich geplant, Anfang Oktober ist er erneut kurzfristig ausgefallen - und jetzt muss der 16-jährige Angreifer des BVB schon wieder passen. Wie der DFB am frühen Donnerstagnachmittag mitteilte, reist Moukoko zum dritten Mal in diesem Jahr aus dem Teamhotel der U 21 ab, diesmal lässt eine Entzündung am Auge einen Einsatz bei den bevorstehenden EM-Qualifikationsspielen nicht zu.

Am Freitag (18.15 Uhr, LIVE bei kicker) trifft die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo auf Polen, am Dienstag bekommt sie es in Ingolstadt mit San Marino zu tun. Nach den ersten vier Spielen führt das DFB-Team die Tabelle der Gruppe B mit zwölf Punkten und 17:4 Toren an, Polen ist Dritter (2/1/1), San Marino Schlusslicht (0/0/4).

Moukoko kommt bislang auf zwei Spiele und drei Tore im U-21-Trikot. Weitere Einsätze werden in diesem Kalenderjahr nicht mehr hinzukommen.