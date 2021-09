Dreifacher Safi bringt Brinkumer SV auf die Siegerstraße - Torspektakel in Schwachhausen

Der Brinkumer SV und der Bremer SV geben weiterhin den Ton in der Bremen-Liga an. Auch Vatan Sport bleibt ungeschlagen. Schwachhausen liefert sich Neun-Tore-Duell mit Werder III.

Bremen Liga Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die Tormaschine des Brinkumer SV läuft weiterhin wie geschmiert. Auch am vierten Spieltag der Bremen-Liga stand am Ende ein deutlicher Sieg für den Ligaprimus auf der Anzeigetafel. Die Mannschaft von Mike Gabel siegte beim Kellerkind BSC Hastedt mit 5:2. Dass es am Ende doch so ein deutlicher Sieg für den Tabellenführer werden würde, ließ sich nach den ersten 45 Minuten aber keinesfalls vorhersehen. Denn der Underdog BSC Hastedt, der mit nur einem Sieg aus den ersten drei Partien etwas holprig in die Saison gestartet war, bot dem klaren Favoriten in Halbzeit eins die Stirn und ging in der achten Minute sogar durch Frederick Odoi in Führung. Brinkums Top-Torjäger Safi hatte das Ruder zwar wenig später mit einem Doppelschlag in der 17. und 22. Minute wieder herumgerissen, noch vor der Pause schnürte aber auch Odoi den Doppelpack und erzielte das 2:2. Doch das Duell der beiden Torjäger sollte noch kein Ende nehmen. Nach dem Seitenwechsel entschied Safi mit seinem dritten Treffer des Abends in der 76. Minute - bereits das neunte Tor im vierten Spiel für Safi - nicht nur das Angreifer-Duell für sich, sondern brachte auch seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Mit der erneuten Führung der Gäste war der Wille Hausherren gebrochen. Kurz vor Schluss sorgten Ercan (86.) und Kujabi (90.) mit ihren Treffern für den 5:2-Endstand.

Es war das Spiel der Doppelpacker. Am Mittwochabend empfing der ungeschlagene Bremer SV den FC Union 60 Bremen. Der BSV erwischte einen Top-Start und ging bereits in der sechsten Minute durch Oscar Garcia Garcia in Fürhung. In der Folge fanden aber auch die Gäste immer besser in die Partie und drehten das Spiel noch vor der Pause durch einen Doppelpack von Maurice Kirsch in der 26. und 40. Minute. Wie auch schon im ersten Durchgang brauchte BSV-Angreifer Garcia Garcia nach Wiederanpfiff aber wieder nur sechs Minuten, um einzunetzen, und so schnürte er in der 51. Minute den zweiten Doppelpack des Abends. Einer, der bis dahin noch gar nicht in Erscheinung getreten war, war der zur Pause eingewechselte Lamine Diop. Doch auch der Stürmer war an diesem Tag in Torlaune und tat es seiner Vorgängern gleich und traf binnen drei Minuten ebenfalls zweifach (65./68.). Dem dritten Doppelpack des Abends hatten die Gäste nichts mehr entgegenzusetzen - Endstand 4:2. Somit fährt der Bremer SV den vierten Sieg im vierten Spiel ein und steht gemeinsam mit dem Brinkumer SV noch ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Der FC Union 60 Bremen wartet dagegen weiterhin auf den ersten Dreier.

Die jüngste Sehnsucht beim FC Union 60 Bremen ist beim SG Aumund Vegesack am Mittwochabend Realität geworden. Die Mannschaft von Björn Krämer entschied das Heimspiel gegen die Leher Turnerschaft mit 2:1 für sich und fuhr damit den ersten Saisondreier ein. Lange lieferten sich beide Mannschaften aber einen offenen Schlagabtausch im Stadion Vegesack. Auch nach dem 1:0-Führungstreffer für die Hausherren durch Toski in der 26. Minute verlief die Partie weiterhin auf Augenhöhe, und die Turnerschaft fand nur drei Minuten später mit dem 1:1 durch Kersten die passende Antwort. Als man meinte, beide Mannschaften hätten sich mit dem Unentschieden abgefunden, holte die Heimelf zum K.O.-Schlag aus. Temte erzielte das 2:1 und bescherte seiner Mannschaft damit den ersten Saisonsieg. Die Turnerschaft geht dagegen zum dritten Mal in Folge leer aus und bleibt auf dem 14. Tabellenplatz.

Neun-Tore-Spektakel in Schwachhausen: TuS ringt Werder III nieder

In über 270 Minuten musste Schwachhausen-Keeper Tiemann kein einziges Mal hinter sich greifen. Gegen den SV Werder Bremen III dauerte es aber nicht einmal zwei Minuten und da war die erste Serie der noch ungeschlagenen Hausherren schon gerissen. Oriyama Nao brachte die Gäste blitzschnell in Führung und beendete die Ohne-Gegentor-Serie des TuS. Im Stile einer Spitzenmannschaft blieb dieser aber unbeeindruckt vom frühen Rückstand und brauchte nicht lange, um die passende Antwort zu finden. Mit dem Ausgleichtreffer zum 1:1 in der 21. Minute brachte Bilal in der Offensivabteilung seiner Mannschaft einen Stein ins Rollen, denn noch vor der Pause erzielte der TuS drei weitere Treffer. Spitzer (32.), Hiegemann (42.) und abermals Bilal (38.) stellten noch vor der Pause die Weichen für den vierten Sieg in Serie. Zwar brachte Salihi die Bremer mit seinem Treffer zwischenzeitlich wieder zurück in der Partie (36.), spätestens mit dem 5:2 in der 52. Minute war die Messe aus der Sicht der Werderaner eigentlich gelesen. Mit dem Drei-Tore-Vorsprung im Gepäck ließ der TuS in der Folge aber deutlich nach und machte es zum Schluss noch einmal spannend, als Nao mit seinem zweiten und dritten Treffer (62., 86.) seine Mannschaft sogar wieder bis auf ein Tor heranbrachte. Letztlich retteten die Hausherren die Führung aber über die Zeit. Damit ist der TuS Schwachhausen die dritte Mannschaft, die weiterhin ohne Punktverlust durch die Bremen-Liga marschiert und belegt hinter dem SV Brinkumer SV und dem Bremer SV den dritten Tabellenplatz. Bremen III rutscht durch die zweite Niederlage der Saison von Rang sieben auf Rang acht ab.

Der KSV Vatan Sport klebt sich weiterhin an die Versen des Bremer SV und Brinkumer SV und bleibt auch in der vierten Partie der noch jungen Saison ungeschlagen. Der KSV bezwang den SC Borgfeld am Mittwochabend deutlich mit 4:0. Etwas anderes als einen Auswärtssieg hatte vor dem Spiel aber wahrscheinlich auch niemand erwartet. Während Vatan Sport souverän in die Spielzeit gestartet war, standen nach drei Auftaktpleiten und einem Horror-Torverhältnis von 2:19 bereits vor Anpfiff dunkle Wolken über Borgfeld. Und auch am vierten Spieltag sollte keine Wende beim Tabellenletzten eintreten. Über 90 Minuten wuchs der Underdog nicht über seine Rolle hinaus und verlor durch die Treffer von Chaaban (27./89.), Donyina (30.) und Muresan (57.) letztlich verdient.

Im Tabellenmittelfeld fuhr BTS Neustadt einen Heimsieg über den OSC Bremerhaven ein. Der ESC Geestemüde drehte einen 0:1-Halbzeit-Rückstand aufgrund einer starken zweiten Hälfte und siegte mit 3:1 beim SV Hemelingen. Zudem hat der TuS Schwachausen am Donnerstagabend im Duell mit der Drittvertretung des SV Werder Bremen die Chance, seine weiße Weste zu wahren und sich den dritten Tabellenplatz vom KSV Vatan Sport zurückzuerobern.