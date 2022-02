Dreifacher Platzek: Bocholt rückt SSVg Velbert auf die Pelle

Am vergangenen Dienstagabend standen in der Oberliga Niederrhein einige Nachholspiele auf dem Programm. Der 1. FC Bocholt fuhr dabei einen souveränen Auswärtssieg ein, in Hilden fielen keine Tore und der 1. FC Kleve rang Schonnebeck nieder.

Oberliga Niederrhein Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Er schmilzt allmählich, der Abstand des 1. FC Bocholt zum Klassenprimus SSVg Velbert. Im Nachholspiel des 18. Spieltages fuhr der Tabellenzweite einen ungefährdeten 4:2-Sieg gegen die Sportfreunde Niederwenigern ein und hat nun nur noch zwei Punkte Rückstand zur Tabellenspitze - bei einer Partie mehr wohlbemerkt. Einen Sahnetag erwischte dabei Bocholts Top-Torjäger Marcel Platzek, der einen Dreierpack schnürte. Doch alles auf Anfang. Trotz strömenden Regens begann die Winking-Elf gewohnt schwungvoll und hatte nach wenigen Minuten schon die ersten nennenswerten Möglichkeiten. Vor dem Tor mangelte es Wakamiya und Schumacher aber an der Präzision. Wie schon so oft in dieser Saison musste also Marcel Platzek als Dosenöffner der Partie fungieren. Der Angreifer tauchte in der 9. Minute alleine vor Gäste Keeper Golz auf und vollstreckte ohne große Mühe zum 1:0. Platzek erzielte somit schon zum neunten Mal in dieser Saison den ersten Treffer in einer Partie - Liga-Bestwert. Wenig später war wieder Platzek zu Stelle. Nach einer Ecke stand der Angreifer goldrichtig und nickte ein (26.). Zwar konnten die Hausherren in Minute 43 auf 1:2 verkürzen, Bocholt antwortete aber in Person von - wem auch sonst - Marcel Platzek nahezu im direkten Gegenzug und stellte den alten Abstand wieder her (44.). Der zweite Spielabschnitt begann mit einem Strafstoß. Wakamiya war im Strafraum von den Beinen geholt worden. Beckert schnappte sich die Kugel und erhöhte souverän auf 4:1 - die Entscheidung. Nach etwas mehr als einer Stunde erzielten die Sportfreunde zwar den erneuten Anschlusstreffer, den Sieg konnten sie den Schwatten an diesem Tag aber nicht mehr streitig machen.

1. FC Kleve ringt Schonnebeck nieder - Nullnummer in Hilden

Auch im neuen Kalenderjahr bestätigt der 1. FC Kleve den stark aufsteigenden Trend aus den letzten Spielen. Gegen die SpVg Schonnebeck fuhr die Akpinar-Elf den vierten Sieg in Serie ein und hat sich dadurch beste Chancen auf die Teilnahme an der Meisterrunde gesichert. Die rund 150 Zuschauer bekamen eine ansehnliche, intensive Oberliga-Partie auf hohem Niveau zu sehen. Gleich zweimal verspielten die Gäste dabei eine Führung. Nach dem Eigentor von Hoffmann glich zunächst Barra per Elfmeter für die Hausherren aus (32.). Auch nach Klein-Wieles Traumfreistoß zur erneuten Führung (35.) brauchte Schonnebeck nicht lange, um die passende Antwort zu finden und egalisierte noch vor der Pause durch Brandner (42.). Und wie es in Partien auf Augenhöhe eben so ist, entscheiden oftmals Kleinigkeiten am Ende des Tages über Sieg und Niederlage. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff wurde Younes Mouadden regelwidrig von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Abwehrchef Dragovic souverän zum 3:2 (51.). In der Folge drückten die Hausherren auf dritten Ausgleich der Partie, jedoch ohne Erfolg.

Bei diesem Unterhaltungsfaktor konnte die Partie zwischen dem VfB 03 Hilden und TVD Velbert nicht mithalten. In einer zähen Partie mit wenigen Höhepunkten trennten sich beiden Parteien leistungsgerecht mit 0:0. Die Tabellenspitze rutscht für Hilden damit zunehmend in weite Ferne. Der Rückstand auf die SSvg Velbert beträgt nun schon vier Zähler bei einer Partie mehr. Der TVD Velbert wird sich derweil über den Punktgewinn beim Tabellendritten freuen können. Zwar kann sich die Mannschaft von Marcel Bastians davon im Rennen um die Qualifikation zur Meisterrunde nichts kaufen. Das Polster zum Strich wächst aber dennoch auf drei Zähler an.