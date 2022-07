"Dreifacher Kreismeister": Lothar Matthäus misst sich mit Olympiasieger Thomas Röhler

Lothar Matthäus ist ins Münchner Olympiastadion zurückgekehrt. Im Rahmen der Serie "Beat the Class" traf sich der Weltfußballer von 1991 mit Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler zum unterhaltsamen Kräftemessen.

Fußballer gegen Speerwerfer, Weltmeister gegen Olympiasieger - Lothar Matthäus hat sich mit Thomas Röhler zu einem abwechslungsreichen und launigen Duell getroffen. Auf dem Münchner Olympia-Gelände von 1972, und damit an alter Wirkungsstätte des ehemaligen Bayern-Stars und deutschen Rekord-Nationalspielers.

"Beat the Class", auch in der fünften Auflage der Reihe hieß es wieder Weltklassesportler gegen Prominenz. Die wurfstarken Arme des Jenaers Röhler - voller Vorfreude auf die Leichtathletik-EM im August in der Isarmetropole - gegen die einstmals virtuosen und kraftvollen Beine des heute 61-jährigen Matthäus, der immer noch ausgesprochen gut in Form ist. In den Disziplinen Weitschuss/Weitwurf, Zielschießen und Torwand blieb es bis zum Schluss spannend.

Für Matthäus - in seiner Jugend war der Herzogenauracher "dreifacher Kreismeister der Schulen" in den Leichtathletik-Disziplinen Sprint, Weitsprung und Schlagball-Weitwurf - sprachen anfangs schmale 20 Zentimeter. Und auch unter dem finalen Strich war es eine ganz enge Kiste!

"Ein Stadion für die Ewigkeit"

1979 spielte Matthäus erstmals mit Borussia Mönchengladbach im Olympiastadion, wie er dem kicker verriet. Und da hatte er schon bleibende Erinnerungen an die Sportstätte mit dem unverwechselbaren Zeltdach. Erinnerungen, die aus der Zeit der Olympischen Spiele 1972 herrühren, als Matthäus elf Jahre alt war. "Das sind Sachen, die ich nie vergesse! Klaus Wolfermann im Speerwurf, Heide Rosendahl im Weitsprung, Ulrike Meyfarth im Hochsprung, Kannenberg im Gehen ... die habe ich heute noch im Kopf, sogar mit den genauen Zahlen. Immer wenn ich hier vorbeifahre: es ist eine Erinnerung, die bleibt. Das Olympiastadion ist einfach ein Stadion für die Ewigkeit."