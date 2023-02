Dreifacher Beleme rettet HSV II späten Sieg - Kiel klettert aus dem Keller - Kein Sieger in Emden

Regulärer Re-Start in der Regionalliga Nord: Das Spitzenspiel steigt am Sonntag, wenn der Tabellenführer VfB Lübeck zu Hannover 96 II muss. Bereits samstags konnte der Hamburger SV II durch einen späten Sieg gegen Eintracht Norderstedt den Druck auf den Primus steigern. Im Keller sicherte sich Holstein Kiel II wichtige Punkte und verschaffte sich damit ein Polster, während die Kickers Emden und der SSV Jeddeloh II remis spielten.

Drei Teams kamen in Nachholpartien schon zum Zug, für die restlichen 16 wird es an diesem Wochenende wieder ernst. Drei Spiele standen dabei am Samstag auf dem Programmzettel.

Beleme ringt Norderstedt spät nieder

Mit einem 3:2-Erfolg gegen Eintracht Norderstedt verkürzte der Hamburger SVII am Samstagnachmittag vorerst auf Tabellenführer Lübeck. Allerdings musste der Hamburger Nachwuchs lange Zeit um die drei Punkte zittern. Die Gastgeber erwischten den besseren Start, trafen im ersten Durchgang unter anderem die Latte. Den ersten Treffer erzielte mit Wiederbeginn jedoch der frisch eingewechselte Sezer für Norderstedt (46.). Die Rothosen brauchten eine Viertelstunde auf der Suche nach der richtigen Antwort, glichen durch Beleme in der 61. Minute nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum aber aus. Kurz darauf war der Torgarant erneut zur Stelle. Über Fabisch und Mengot landete der Ball bei Beleme, der ins linke Eck einschob (73.). Alles schien auf den fünften HSV-Seriensieg hinauszulaufen, ehe Brendel tief in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte (90.+4). Schiedsrichter Piotrowski hatte anscheinend gefallen am Spielgeschehen gefunden, denn nach dem 2:2 war immer noch nicht Schluss. Und so krönte Beleme seine Leistung mit seinem dritten Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Punkteteilung in Emden

Nach den tragischen Geschehnissen rund um den Tod eines ihrer Mitspieler ging am Samstagnachmittag für den SSV Jeddeloh II der Ligaalltag mit einem Auswärtsspiel wieder los. Die Reise ging zu Schlusslicht Kickers Emden, für das es in dieser Spielzeit wohl nur mehr darum gehen wird, sich ordentlich aus der Liga zu verabschieden. Zumindest beim 1:1 gegen Jeddeloh gelang dies. Nach torloser und ausgeglichener erster Hälfte gingen die Gäste kurz nach der Pause in Front. Schuchardt hinterließ beim Versuch von Fredehorst allerdings nicht den glücklichsten Eindruck (48.). Emden kämpfte sich zurück ins Spiel und glich durch Steffens aus, der eine Flanke von Osmani einköpfte (69.). Beide Seiten hatten noch die Möglichkeit zum Sieg, letztlich blieb es aber beim Remis.

Kiel II vergrößert Abstand auf Gefahrenzone

Mit Holstein Kiel II und dem BSV Rehden standen sich zwei Teams aus dem unteren Drittel direkt gegenüber. Beide gingen allerdings mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins Spiel. Während der Zweitliga-Nachwuchs mit Selbstbewusstsein aus sieben ungeschlagenen Ligapartien ins durchaus richtungsweisende Duell ging, machten die letzten Liga- und Testspielergebnisse den Schwarz-Weißen wenig Mut. Am Samstagnachmittag folgte nun die vierte Ligapleite in Serie, obwohl Rehden nicht unbedingt das schlechtere Team war. Nach torloser erste Hälfte gelang Lelle für den Kieler Nachwuchs in der 62. Minute die Führung. Lesueur hatte vier Minuten später zwar die passende Antwort parat, ein Eigentor von Jobe brachte Rehden dann allerdings kurz vor Ende um einen Punktgewinn (82.).

Hannover empfängt Lübeck

Das Spitzenspiel steigt am Sonntag, wenn Tabellenführer VfB Lübeck zu Hannover 96 II reist. Dritter gegen Erster, so lautet die Ansetzung, die Hannoveraner könnten die Liga mit einem Sieg auf einen wieder spannenderen Titelkampf einschwören. Lübeck hat im Winter mit dem erfahrenen Janek Sternberg in der Abwehr nachgelegt, Hannover 96 wurde in Südkorea fündig.

Ansonsten steht der Abstiegskampf im Fokus: Der Bremer SV etwa empfängt den TSV Havelse, ein direktes Duell um wichtige Punkte zwischen dem Tabellen-17. und dem -16. Der BSV konnte im Winter Marco Schultz verpflichten, Gegner Havelse mit Norman Quindt und Timo Friedrich zwei Rückkehrer begrüßen, zudem kam Mika Stuhlmacher aus St. Pauli zum TSV. Eben jener FC St. Pauli II braucht dringend Zähler, es wartet die schwere Aufgabe bei der SV Drochtersen/Assel. Für den Angriff konnten sich die Hamburger auf den letzten Metern noch Julian Ulbricht sichern. In der Hinrunde war der noch Stammspieler bei Phönix Lübeck.

Der VfV Hildesheim bekommt es mit Weiche Flensburg zu tun, während Phönix Lübeck nach guter Leistung zum Auftakt bei Teutonia Ottensen nachlegen will. Werder Bremen II empfängt BW Lohne und will sich sicher besser verkaufen als beim jüngsten Auftritt zuhause gegen die Lübecker "Adler". Vor dem ersten Punktspiel des Jahres hat Gegner Lohne, das seine beiden besten Torschützen im Winter abgeben musste, personell ein paar weitere Sorgen. Neben Leihgabe Jannik Zahmel (Muskelfaserriss) sind auch Kai Westerhoff (Knöchel), Leandro Ricker Rasteiro (Schulter) und Lennard Prüne (Leiste) verletzt. Die Lust auf den Neustart ist in Lohne trotzdem groß - es ist schließlich das erste Punktspiel unter Neu-Coach Uwe Möhrle.