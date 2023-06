Dreiervergleich möglich: Diese Viertelfinalgegner drohen dem DHB-Team

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft hat bereits vor dem zweiten und damit schon abschließenden Hauptrundenspiel das Viertelfinale erreicht. Doch welche Gegner drohen dort?

Vier Siege aus vier Spielen - die deutsche U 21 hält sich bei der Heim-WM bislang schadlos. Durch den am Ende unnötig knappen 30:29-Erfolg gegen Titelverteidiger Frankreich hat die DHB-Auswahl bereits am Sonntagabend ihr Ticket für die Runde der letzten Acht gelöst.

Im Hauptrundenfinale wartet am Montagabend (20.30 Uhr) das Duell mit den ebenfalls bei 4:0 Punkten stehenden Kroaten. Wegen des um zwei Treffer besseren Torverhältnisses reicht der Mannschaft von Nationaltrainer Martin Heuberger bereits ein Unentschieden, um die Hauptrundengruppe I zu gewinnen. Bei einer Niederlage bliebe "nur" Rang zwei.

Gute Erinnerungen an Kroatien hat die aktuelle deutsche U 21 durchaus: Am 22. August 2021 trafen die DHB-Talente im Finale der U-19-Europameisterschaft im kroatischen Varazdin auf den Gastgeber. Wirklich Stimmung sollte bei den Kroaten nicht aufkommen, da Deutschland einen auch in der Höhe sensationellen 34:20-Sieg einfuhr.

So leicht werden es die Kroaten der Heuberger-Sieben am Montag nicht machen. Beide Teams schielen parallel aber auch schon auf die Hauptrundengruppe III, in der die Gegner der beiden Viertelfinalisten ermittelt werden. Besagte Gruppe führt das bei der WM beeindruckend aufspielende Ungarn mit 4:0 Punkten (Tordifferenz +11) vor Schweden (2:2, +15) und Dänemark (2:2, -2) an.

Im äußersten Fall könnte sogar das Los entscheiden

Zum Abschluss der Hauptrunde fordern die Schweden ab 16.30 Uhr Ungarn heraus, um 18.45 Uhr kreuzen Dänemark und Bahrain die Klingen. Sollte Schweden die Magyaren schlagen und Dänemark seine Hausaufgaben gegen den in der Hauptrunde noch punktlosen Underdog machen, hätten drei Teams 4:2 Punkte auf dem Konto.

Dann würde ein Dreiervergleich greifen, in dem es in dieser Reihenfolge um Folgendes geht: Welches Team hat die höhere Anzahl an Punkten in den Direktbegegnungen gesammelt, welches die bessere Tordifferenz in den Direktbegegnungen und welches die höhere Anzahl an Toren in den Direktbegegnungen. Im äußersten Fall könnte sogar das Los entscheiden.

Was schon feststeht: Die vier Viertelfinals steigen allesamt am kommenden Donnerstag in Berlin - Anwurfzeiten in der Max-Schmeling-Halle sind 13.15 Uhr, 15.45 Uhr, 18.30 Uhr und 21 Uhr.