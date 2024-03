Dreierpacker Grüll: "Wollte einfach wieder Fußball spielen"

Zwei Spiele war Marco Grüll wegen seiner Sperre gesperrt, am Sonntag hat der Offensivspieler aber prompt wieder gezeigt, wie wichtig er für Rapid ist. Beim 3:0-Sieg in Hartberg erzielte er alle drei Treffer.

Nach und nach kann Rapid den Video-Eklat nach dem jüngsten Derby ad acta legen. Das zeigte am Ostersonntag auch die Rückkehr von Offensivspieler Marco Grüll, der seine Zwei-Spiele-Sperre abgesessen hat. "Ich wollte einfach wieder Fußball spielen", schildert der 25-Jährige nach dem Spiel bei "Sky".

Sein Comeback hätte besser nicht laufen können. Beim 3:0 in Hartberg erzielte Grüll alle drei Rapid-Treffer. "Dass ich so zurückkomme nach der Sperre freut mich natürlich, dass ich der Mannschaft helfen konnte mit drei Toren." Besonders Treffer Nummer drei bereitete dem im Sommer zu Werder Bremen wechselnden Akteur eine Freude. "Weil es das erste Mal für mich im Profifußball ist."

Grüll: "Nicht unsere beste Leistung"

Trotz seines Triplepacks zeigte sich Grüll aber auch nicht ganz unkritisch: "Im Endeffekt glaube ich trotzdem, dass es vielleicht nicht unsere beste Leistung war, aber solche Partien muss man dann einfach gewinnen." Rapid holte durch den Sieg wichtige Zähler im Kampf um die internationalen Plätze, steht nun auf dem vierten Rang und hat bereits drei Zähler Vorsprung auf das Duo Klagenfurt/Hartberg.

Zeit zum Durchschnaufen gibt es für Grün-Weiß aber nicht. Schon am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das nächste schwierige Spiel auf dem Programm. Im ÖFB-Cup-Halbfinale ist Rapid in Leoben zu Gast. Am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) steht der Klassiker bei Red Bull Salzburg an.