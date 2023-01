Dreierpack nach 38 Minuten: Suarez-Debüt beschert Gremio einen Titel

Luis Suarez hat noch mal den Verein gewechselt - und seinen nächsten Titel gewonnen. Das hatte Gremio Porto Alegre vor allem ihm zu verdanken.

Noch immer torhungrig: Luis Suarez. IMAGO/Action Plus

Tore und Titel, dafür stand Luis Suarez jahrelang. Kurz vor seinem 36. Geburtstag scheint der Mittelstürmer beides noch immer nicht verlernt zu haben, zur Freude des aus der Zweitklassigkeit aufgestiegenen brasilianischen Traditionsvereins Gremio Porto Alegre.

Nach Erfolgen mit Ajax, Liverpool, dem FC Barcelona und Atletico Madrid war der Uruguayer vergangenes Jahr auf seine alten Tage zurück in die Heimat gewechselt - und hatte mit Uruguays Rekordmeister Nacional Montevideo prompt die nächste Meisterschaft eingefahren.

Bei Ronaldinhos Ex-Verein: Es war Suarez' erstes Pflichtspiel

Vor zwei Wochen wurde Suarez dann bei Gremio Porto Alegre vorgestellt, dem Heimat- und Durchbruchs-Klub Ronaldinhos. Am Dienstag stand schließlich das erste Pflichtspiel für den Ausnahmestürmer an, der mit Gremio auf den unterklassigen Klub Sao Luiz traf.

Es ging um den Supercup des Staates Rio Grande do Sul, dessen Finalspiel der Meister gegen den Pokalsieger des Staates bestreitet, in dem Gremio neben Stadtrivale Internacional Porto Alegre zu den beiden dominierenden Mannschaften gehört. Suarez und Co. waren Favorit - und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht.

Der wegen diverser Skandale auch umstrittene Angreifer hatte sicherlich schon bedeutendere Spiele bestritten, stellte bereits nach fünf Minuten allerdings einmal mehr seine unbestrittene Klasse unter Beweis. Ein handlungsschneller Heber mit dem Außenrist brachte seine Farben in Front, und auch zwei von Gremios anderen drei Treffern zum 4:1-Sieg gingen auf Suarez' Konto.

Nach Wiederaufstieg: Die Saison beginnt im April

In der 38. Minute, mit einer feinen Direktabnahme ins lange Eck, war der Dreierpack perfekt. Und der gelungene Einstand sowieso.

Nach einem Jahr im Unterhaus ist der zweimalige Meister Gremio zuletzt wieder aufgestiegen, Mitte April beginnt in der brasilianischen Serie A die neue Liga-Saison.