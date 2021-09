Dreierpack: Marcell Jansen lässt HSV jubeln - Rugenbergen verschenkt 2:0-Führung

Im oberen Teil der Tabellen blieb am 6. Spieltag in der Oberliga Hamburg 2 alles beim Alten. Die Verfolger erledigten ihre Hausaufgaben. Der Hamburger SV III schaffte den Sprung in die Aufstiegszone. Maßgeblich beteiligt daran war Ex-Profi und HSV-Präsident Marcell Jansen.

Zwei Begegnungen standen am Freitagabend auf dem Programm. Der TSV Buchholz gewann durch einen späten Treffer von Knobloch (86.) sein Gastspiel beim SC Victoria Hamburg. Außerdem hielt der Hamburger SV den FC Union Tornesch punktlos. Gefeierter Mann war Marcell Jansen, der sich in Halbzeit eins gleich dreimal in die Torschützenliste eintrug und damit den Weg für den zweiten HSV-Sieg ebnete. Im Gegensatz zur Vorwoche, als die Truppe von Marcus Rabenhorst und Christian Rahn in Buchholz noch einen 0:3-Vorsprung aus der Hand gab, ließ den HSV aber diesmal der zwischenzeitliche Anschluss der Unioner - Lüneburg nickte in der 24. Minute zum 1:2 ein - kalt. Mit Abd El Aal Alis (77.) Tor zum 4:1 war die Geschichte endgültig durch. Die Rothosen bleiben somit als einziges Team der Staffel ungeschlagen.



Sonntags mussten sich die Osdorfer Verfolger beweisen. Mit dem Niendorfer SV und dem FC Süderelbe trafen zwei von ihnen aufeinander. Der gastgebende NTSV legte gut los. Nach nicht einmal einer Viertelstunde stand es bereits 2:0 durch Gries (5.) und Merkle (12.). Auch der zwischenzeitliche 1:2-Anschluss brachte die Heimelf nicht wirklich aus der Spur. Im zweiten Abschnitt machte es Niendorf dann sogar sehr deutlich. Brückner (52.) vom Punkt, Kutschke (67.) und Yago (84.) stellten auf 5:1. Der Endstand.

Deutlich spannender war da schon die Begegnung zwischen dem Tabellendritten HEBC und dem SV Rugenbergen, das weiter vergeblich auf die ersten drei Punkte der Saison warten muss. Denn trotz 2:0-Führung schaffte es der SVR nicht, Eimsbüttel in die Knie zu zwingen. Rugenbergen startete gut und ließ der Heimelf zunächst wenig Luft zum Atmen. Die tat sich schwer, wirkte behäbig. Dementsprechend verdient war die Führung. Düllberg staubte in der 29. Minute nach Schotts Elfmeterfehlschuss zur Gästeführung ab. In der 41. Minute legte Hoppe nach Zuspiel von Richert den zweiten Treffer nach. Vom HEBC bis auf einen Pfostenschuss aus der Entfernung war bis dahin nichts zu sehen. Mehr oder weniger aus dem Nichts und zum psychologisch denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für die Gäste traf Jodeit (45.+2) nach toller Einzelaktion zum Anschluss. Was sich Rugenbergen im ersten Durchgang verdient aufgebaut hat, warf es in der Anfangsphase der zweiten Hälfte weg. HEBC-Trainer Kocadal hatte in der Pause umgestellt und brachte Muto und Rinckens ins Spiel. Beide tauchten fünf Minuten nach Wiederbeginn erstmals gemeinsam auf. Muto bediente Rinckens, der traf zum 2:2. Der SVR hatte den Schock noch kaum verdaut, musste Hartmann erneut den Ball aus dem Tor fischen. Wieder war Rinckens zur Stelle (65.). Rugenbergen versuchte anschließend wenigsten noch einen Zähler mitzunehmen, blieb offensiv aber zu harmlos. Es blieb beim 3:2 für die Heimelf, die mit elf Punkten gleichauf mit Niendorf knapp hinter dem Spitzenreiter liegt.