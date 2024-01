Dreierpack in Stuttgart - Kurioses aus Wolfsburg - Bayerns Sieg mit Sorgen

Stuttgart hat das Topspiel gegen Leipzig dominiert und klar gewonnen. Der FC Bayern musste am Ende nach zwei Elfmetern in Augsburg zittern. Werder baut seine Serie weiter aus und in Wolfsburg wurde es kurios.

Undav schickt Leipzig per Dreierpack in die Krise

Der VfB Stuttgart ist nach zwei Niederlagen 2024 im Topspiel gegen RB Leipzig mit einem 5:2-Gala-Auftritt wieder in die Spur gekommen, während die Sachsen nun schon die dritte Pleite in Serie einstecken mussten. Per Doppelschlag ging der VfB völlig verdient in Führung. Erst traf Millot souverän per Handelfmeter, ehe fünf Minuten später Undav mit einem platzierten Schuss auf 2:0 erhöhte. Allerdings verkürzten die Gäste umgehend nach einer Ecke. Sesko dufte unbedrängt einköpfen. Doch die Schwaben übernahmen nach dem Wechsel direkt wieder die Initiative und wurden sofort belohnt. Leweling erzielte seinen ersten Treffer für den VfB. Opendas sehenswerter Anschlusstreffer wurde von Undav mit zwei weiteren Toren schnell pariert. Im zwölften Aufeinandertreffen gewann damit der VfB erstmals gegen RB.

Sorgen um Coman und zwei späte Elfmeter für FCA

Die ersatzgeschwächten Bayern feierten einen 3:2-Pflichtsieg in Augsburg und mussten erneut einen verletzten Spieler in Kauf nehmen. Früher Aufreger war aber zunächst ein Handspiel Diers, erst der VAR löste auf, dass es anstelle von Elfmeter nur Freistoß gab. Auch ein Augsburger Tor wurde wegen Abseitsstellung nicht gegeben. Doch die Bayern steigerten sich und lagen nach Treffern von Pavlovic (Premierentor) und Davies zur Pause bereits 2:0 in Front. Allerdings musste Coman verletzt ausgewechselt werden. Nach dem Wechsel wurde es nach dem Treffer von Demirovic kurz spannend, ehe Kane mit seinem 23. Saisontor wieder auf 3:1 stellte. Ein von Neuer verursachter Elfmeter wurde vom Keeper selbst direkt wieder pariert. Ein weiterer Elfmeter (Demirovic verwandelte) brachte die Hausherren zwar nochmals heran, doch da war es schon zu spät.

Kurioses aus Wolfsburg

Für die kurioseste Geschichte des Nachmittags sorgte die Partie in Wolfsburg. Linienrichter Siewer wurde von einem Schuss schwer an der Schläfe getroffen und war danach benommen. Der Vierte Offizielle sprang ein und per Stadionsprecher wurde wiederum ein Vierter Offizielle gesucht. Tobias Krull, Sportlicher Leiter und zugleich Torwart beim Landesligisten MTV Gifhorn sprang ein und kam zu seinem Einsatz des Lebens. Sportlich trennten sich der VfL und Köln mit einem 1:1. Alidous Führung hielt nur zwei Minuten, ehe Paredes schnell für den Endstand sorgte.

Premiere von Malatini: Werder baut seine Serie aus

Werder Bremen hat derzeit einen richtigen Lauf und blieb beim 3:1-Erfolg gegen den SC Freiburg im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen und ist damit endgültig im gesicherten Mittelfeld angekommen. Die Hausherren erwischten schon einen perfekten Start. Nach einem Foul an Agu verwandelte Ducksch sicher zur frühen Führung. Doch auch Hoffenheim durfte vom Punkt ran und glich durch Grifo vor der Pause zum 1:1 aus. Bremen kam engagiert zurück aufs Feld und ging schnell durch Njinmah wieder in Führung. Schlitzohr Bittencourt scheiterte mit seinem Schuss aus dem Mittelkreis noch an der Querlatte, ehe Neuzugang Malatini in seinem ersten Einsatz die Entscheidung zum 3:1 erzielte.

Heidenheim bleibt auch in Hoffenheim ungeschlagen

Der 1. FC Heidenheim ist nach dem 1:1 bei der TSG Hoffenheim seit nunmehr sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen (drei Siege, drei Remis) und hat damit derzeit keinerlei Abstiegssorgen. Nach einer knappen halben Stunde war es zunächst Dinkci, der einen schönen Angriff der Schwaben zum 1:0 abschloss. Der Rückstand brach zunächst den Rhythmus bei der TSG, die gut in Partie gekommen war. Doch ein Handelfelfmeter bescherte den Kraichgauern kurz vor der Pause durch Kramaric noch den Ausgleich. In der Folge hatte der FCH viel Glück, dass die Hoffenheimer etliche Chancen liegenließen.