Dreierpack gegen Kuwait: Jeongs wegweisender Auftakt mit Südkorea

Der VfB Stuttgart muss aktuell auf Woo-Yeong Jeong verzichten. Der Sommerneuzugang weilt mit Südkorea bei den Asienspielen und zeigt sich dort in herausragender Verfassung, was auch in Stuttgart gut ankommt.

Gespannt blickt man in Stuttgart dieser Tage nach China. Bei den dort aktuell stattfindenden Asienspielen ist Sommer-Neuzugang Woo-Yeong Jeong im Einsatz und hat Großes vor. Mit südkoreanischen U-23-Auswahl will er im Idealfall die Goldmedaille gewinnen, um einem 20-monatigen Militärdienst zu entgehen, den die Südostasiaten nur bei außerordentlichen Verdiensten für das Land drastisch verkürzen lassen würden. Deshalb drücken auch die Verantwortlichen beim VfB ganz fest die Daumen, um den Offensivspieler nicht langfristig zu entbehren - wenngleich ein erfolgreiches Turnier auch finanzielle Folgen für den VfB hätte.

Am Dienstag ist dem 23-Jährigen ein erfolgreicher Auftakt in das Turnier gelungen. Gegen Kuwait gewann man klar und deutlich mit 9:0 und hat diesen Verdienst zu großen Teilen Jeong zu verdanken. Bereits in der dritten Minute brach der ehemalige Freiburger den Bann und brachte seine Mannen in Führung. Noch vor der Pause legte er seinen zweiten (45.+2, zum 4:0) und kurz nach Wiederanpfiff seinen dritten Treffer (48., zum 5:0) nach.

Beste Offensive der Liga kann Jeong kurzfristig entbehren

Kurz darauf hatte Jeong Feierabend, nach 55 Minuten war sein Arbeitstag beendet. Schließlich warten am Donnerstag gegen Thailand sowie gegen Katar am Sonntag die beiden nächsten Aufgaben auf dem Weg in die K.-o.-Phase - und auf dem Weg zum Titel. Sollte Südkorea bis ins Finale vordringen, würde Jeong den Stuttgartern übrigens bis Anfang Oktober fehlen. Angesichts des andernfalls drohenden langen Militärdienstes aber ein verschmerzbarer Verzicht, zumal es beim Beinahe-Absteiger der Vorsaison aktuell rund läuft - und die Elf von Sebastian Hoeneß nach vier Spieltagen die beste Offensive der Liga stellt (14 Tore).