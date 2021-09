Dreieich tut Hadamar einen großen Gefallen - Waldgirmes rückt an Eddersheim heran

Der Gewinner des Spieltags heißt SV Rot-Weiß Hadamar, der dank eines späten Treffers in Friedberg gewann und erfreut zur Kenntnis nehmen durfte, dass Hessen Dreieich den Dreier gegen Verfolger Walldorf holte und auch Eddersheim in Waldgirmes leer ausging.

Die Geduld hatte sich ausgezahlt: Lange stand es am Samstag zwischen Türk Gücü Friedberg und dem SV Rot-Weiß Hadamar 0:0, der Spitzenreiter schien sich im Auswärtsspiel mit einem Punkt begnügen zu müssen. Doch diesen Plan durchkreuzte Teller in der 84. Minute zum Wohlwollen der mitgereisten Fans und traf per Distanzschuss zum Tor des Tages.

Aus einem Punkt Vorsprung in der Tabelle wurden am Samstag gleich vier. Am Vortag nämlich kam Rot-Weiß Walldorf mit leeren Händen vom SC Hessen Dreieich zurück. Zwar spielte Walldorf beherzt nach vorne, doch das Bemühen alleine war nicht ausreichend. Und so ging in der 39. Minute Dreieichs Alikhil mit dem Kopf zum Ball und verwertete eine Schnitzer-Flanke zum etwas schmeichelhaften Führungstor, was später auch der Endstand wurde, da Walldorfs Drängen auf den Ausgleich verpuffte.

Am Samstag zog der FC Eddersheim unfreiwillig nach und unterlag dem SC Waldgirmes ebenfalls mit 0:1. In einer Partie, in der sich beide Abwehrreihen Bestnoten verdienten, entschied ein Patzer von Bernhardt - der übrigens gemeinsam mit Hadamars Teller und Dietkirchens Zuckrigl die Torschützenliste anführt - die Partie: Hartmann sagte nach einem völlig missratenen Querpass am gegnerischen Strafraum in der 52. Minute "Danke" und brachte mit dem goldenen Tor seinen SCW wieder der Spitzengruppe ein großes Stück näher.

In einer noch sehr engen Tabelle sprang der SV Zeilsheim dank des Maingad-Treffers in Dietkirchen auf Platz vier, Viktoria Ginsheim kletterte durch ein 3:0 gegen das noch sieglose Schlusslicht VfB Ginsheim auf Platz acht.