Dreiecksbeziehung zwischen Juve, Atletico und Tottenham?

Es verwundert nicht, dass Serie-A-Meisterschaftskandidat Juventus im Winter auf der Suche nach einer Mittelfeldverstärkung ist: Nicolo Fagioli ist im Zuge des Wettskandals noch bis Mitte Mai gesperrt und Paul Pogba weiterhin vorläufig wegen Dopings nicht einsatzfähig. Laut "Calciomercato.com" ist dabei Atletico-Profi Rodrigo de Paul ins Zentrum gerückt. Doch Atletico will den 29-jährigen argentinischen Weltmeister trotz geringer Einsatzzeit nicht so leicht ziehen lassen. Allerdings wollen die Madrilenen offenbar Pierre-Emile Höjbjerg (28) von Tottenham haben, an dem auch Turin dran sein soll. Deshalb könnte laut des Portals am Ende Atleti doch einer De-Paul-Leihe zustimmen.