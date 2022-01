Drei Youngsters verstärken den SV Eichede

Pünktlich zum Vorbereitungsstart präsentiert der SV Eichede drei Winterneuzugänge. Tim Netzel, Fiete Luther und Silas Meyer stehen dem Tabellenzweiten der Oberliga Schleswig-Holstein Süd ab sofort zur Verfügung.

Oberliga Schleswig-Holstein Süd Startseite

Transfers

Tabelle

Tabellenrechner

Der SV Eichede hat sich mit einem Trio verstärkt. Mit Tim Netzel (23), Fiete Luther (19) und Silas Meyer (20) wechseln drei Youngsters zum Tabellenzweiten der Oberliga Schleswig-Holstein Süd. Mit den Neuverpflichtungen reagiere der Verein auf die Abgänge von Alexander Hintz (berufliche Gründe) und Niko Hasselbusch (Auslandssemester), heißt es in einer Meldung des Vereins.

"Alexander Hintz hat wegen beruflicher Verpflichtungen den Verein zum Jahreswechsel verlassen. Niko Hasselbusch wird von Februar bis Mai ein Auslandssemester absolvieren. Wir bedauern sehr, dass uns beide in der Rückrunde nicht zur Verfügung stehen werden und waren ursprünglich nicht auf Wintertransfers ausgerichtet", so SVE-Obmann Heino Keiper. Die personellen Lücken habe man mit den drei Neuzugängen aber kompensieren können.

Netzel, der in der Jugend bei Holstein Kiel ausgebildet wurde, kommt vom TSV Kronshagen. In der Nord-Staffel der Oberliga Schleswig-Holstein stand der Flügelspieler in dieser Saison achtmal auf dem Feld. Luther wechselt innerhalb der Liga vom FC Dornbreite Lübeck nach Eichede. Der Defensivallrounder stand bereits im vergangenen Jahr auf der Wunschliste - damals für die U 19 - des SVE. Er wurde beim VfB Lübeck ausgebildet und stand ebenfalls achtmal in dieser Spielzeit auf dem Platz. Eine VfB-Vergangenheit hat auch Neuzugang drei. Silas Meyer führte die Lübecker U 23 in dieser Runde noch als Kapitän gegen sein neues Team an.