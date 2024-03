Drei Youngster für Lazio? Bayern-Talente in FC 24 und im echten Leben

Max Schmitt - 55 GES - 78 POT - 18 Jahre

Ob es im echten Leben, in dem Schmitt bereits volljährig ist, auch so hoch hinaus geht? Profiluft durfte der Schlussmann immerhin schon schnuppern, stand in der laufenden Spielzeit im DFB-Pokal und der Königsklasse insgesamt dreimal im Kader. So auch im Hinspiel in Rom. IMAGO/HMB-Media