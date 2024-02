Drei Wochen Pause für Larsson - Entwarnung bei Trapp und Marmoush

Nur ein Punkt gegen Bochum, dazu drei verletzungsbedingte Ausfälle. Der Samstag hätte aus Sicht von Eintracht Frankfurt besser verlaufen können. Nun gab der Klub die Diagnosen bei Kevin Trapp, Hugo Larsson und Omar Marmoush bekannt.

Nach nur 21 Minuten war der Arbeitstag von Hugo Larsson am Samstag schon wieder beendet. Nach dem unterhaltsamen Beginn beim 1:1 gegen den VfL Bochum sank der 19-Jährige zu Boden und konnte nicht mehr weitermachen. Am Sonntag dann die Diagnose: Sehnenverletzung am Oberschenkel.

Wie die Eintracht in einer Pressemitteilung bekanntgab, fällt der Mittelfeldspieler damit "voraussichtlich in den kommenden drei Wochen" aus. Larsson stand in der laufenden Bundesliga-Saison in 19 der 21 Spiele für Frankfurt auf dem Rasen - davon 18-mal in der Startelf - und erzielte dabei zwei Tore und bereitete einen Treffer vor (kicker-Notenschnitt: 3,5).

Gar nicht gegen Bochum mitwirken konnte Torhüter Kevin Trapp. Der 33-Jährige war eigentlich für die Startaufstellung vorgesehen, beklagte sich während des Aufwärmens aber über Rückenbeschwerden und konnte nicht spielen. Bei dieser Personalie gab die Eintracht Entwarnung: Bei Trapp wurde nach eingehenden Untersuchungen keine "größere Blessur" festgestellt. In der Europa Conference League am Donnerstag gegen Union Saint-Gilloise (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) sollte er also einsatzbereit sein.

Auch bei Marmoush "keine Verletzung" zu vermelden

Gleiches dürfte für Omar Marmoush gelten. Der Torschütze zur zwischenzeitlichen Eintracht-Führung prallte bei seinem Treffer mit dem rechten Oberschenkel an den Pfosten, musste schließlich in der 64. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. Nach Klubangaben zog sich auch der 25-Jährige "keine Verletzung" zu.

Wer Larsson am Donnerstag auf dem internationalen Parkett vertritt ist derweil noch offen. Gegen Bochum vertrat ihn Donny van de Beek. Allerdings nur von der 21. bis zur 84. Minute. Der 26-jährige Winterneuzugang ist nach Monaten ohne Spielpraxis körperlich noch nicht in bester Verfassung.