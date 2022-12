Drei WM-Wunder und ein Senkrechtstarter: Die Überraschungen des Jahres

2022 geht zu Ende und auch im eSport wollen wir einen Blick zurückwerfen. Heute: Die Überraschungen des Jahres.

Mit Überraschungen ist es so eine Sache... Gut geplant und ausgeführt, zaubern sie der bedachten Person ein Lächeln ins Gesicht. Doch misslingt der Versuch, überwiegt oftmals die Enttäuschung. Wir wollen in dieser Kategorie auf die geglückten Überraschungen des Jahres zurückblicken und beginnen mit einer steilen Karriere.

Famose Debütspielzeit an der Ostsee

Diese legte und legt derzeit Levy Finn 'levyfinn' Rieck hin. Der FIFA-eSportler von Hansa Rostock hat erst eine Saison in der Virtual Bundesliga absolviert, aber konnte sich in dieser sofort in die deutsche FIFA-Elite spielen. Mit der Kogge in der Club Championship bis in den Halbfinal-Hafen gesegelt, war er auch als Einzelspieler beim Grand Final erst in der Runde der letzten vier zu stoppen gewesen - beide Male vom späteren Titelträger RB Leipzig beziehungsweise Dylan 'DullenMIKE 'Neuhausen.

Eine Bilderbuchspielzeit, die vor kurzem auch von der eNationalmannschaft belohnt wurde. Rieck zählte gemeinsam mit Neuhausen, Umut 'Umut' Gültekin und Mustafa 'xMusti19' Cankal zum deutschen Aufgebot an den ersten beiden Spieltagen der FIFAe Nations Series. Nach starkem Auftakt ein wenig nachgelassen und knapp dem Abstieg entgangen, ist in Sachen Qualifikation zur Endrunde weiterhin alles möglich. Dem VBL-Newcomer der vergangenen Spielzeit stehen alle Möglichkeiten offen, wenn er bei dem großen Erfolg weiter auf dem Boden bleibt.

Nur der Weltmeister eine Nummer zu groß

Einen der wenigen Rückschläge in seiner Debüt-Saison erlebte 'levyfinn' bei den Play-offs zum FIFAe World Cup, der FIFA-Einzel-Weltmeisterschaft. In einem deutschen Duell unterlag er Benedikt 'BeneCR7' Bauer und verpasste die Endrunde in Kopenhagen denkbar knapp. Bei dieser sorgte indes ein anderer Youngster für mächtig Wirbel: Der Rookie Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz.

Bei seiner ersten WM-Teilnahme spielte der Niederländer ganz groß auf. Direkt drang er bis ins Halbfinale vor und schaltete auf dem Weg dorthin auch 'DullenMIKE' aus. Im Kampf ums Finale war einer der Shootingstars der Endrunde dann aber machtlos. Gültekin, späterer Weltmeister, ließ Yilmaz keine Chance und beendete den gleichermaßen überraschenden wie begeisternden Lauf des Profis von Team Gullit.

LoL- Märchen mit Rekord-Anlauf

Doch nicht nur die FIFA-Weltmeisterschaft sorgte 2022 für eine handfeste Überraschung. Mindestens genauso sensationell verlief die League-of-Legends-WM. Bei den Worlds entfaltete sich eine Titelsensation, die es bis dato noch nie gegeben hatte. Begonnen hatte diese mit den Play-Ins, über die sich DRX als eins der letzten Teams noch für die Endrunde qualifizieren konnte.

Ob dieser Grundlage als Außenseiter in das Turnier gegangen, gelang dem koreanischen Team zunächst der Gruppensieg, ehe in der K.-o.-Phase ein wahres LoL-Märchen geschrieben werden sollte. Jeweils als Underdog in die Matches gegangen, feierte DRX Erfolge gegen Edward Gaming und Gen.G, bevor im Finale die unglaubliche Vollendung der Reise folgte: Gegen T1 um LoL-Superstar Sang-Hyeok 'Faker' Lee sicherte sich DRX in einem spektakulären Finale mit 3:2 den Weltmeister-Titel. Erstmals gelang dies einem Play-In-Qualifikanten.

Eine Premiere, die natürlich in der LoL-Welt Interesse weckte: Keinen Monat später zerbrach die Mannschaft um Veteran 'Deft'. Nur Supporter 'BeryL' blieb bei DRX, die anderen vier Weltmeister kamen bei neuen Teams unter Vertrag.

Schweizer Sieger mit Raketenantrieb

Nicht ganz so unglaublich wie der Weg von DRX verlief der dennoch überraschende Triumphzug von Team BDS bei der Rocket League Weltmeisterschaft. Die Schweizer Organisation hatte im Vorfeld nicht zu den heißesten Favoriten gezählt, sich davon aber nicht abhalten lassen.

In zwei intensiven Best-of-Seven-Partien warteten nach souverän überstandener Gruppenphase Karmine Corp und FURIA. Im ersten K.-o.-Spiel direkt bis ins siebte Match gezwungen, sah es im Halbfinale nach dem zwischenzeitlichen 0:2 gegen Titelanwärter FURIA zunächst nach dem Ende aus. Doch eine famose Aufholjagd mit vier siegreichen Partien in Serie sicherte das Endspiel, in dem Team BDS gegen G2 nichts mehr anbrennen ließ und sich zum Champion krönte.

Was sind eure eSport-Überraschungen des Jahres 2022? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und freut euch auf weitere Rückblicke zu den Aufregern, Enttäuschungen, Skandalen und Gewinnern des Jahres.