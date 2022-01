Drei weitere Coronafälle bei deutschen Handballern: DHB und HBL konferieren am Abend

Die deutschen Handballer haben bei der EM die nächsten Ausfälle zu verzeichnen. Wie der DHB mitteilte, sind drei weitere Corona-Fälle aufgetreten. Inzwischen sind auch die Namen bekannt.

Wie ein Sprecher des DHB bekannt gab, seien "leider weitere Fälle aufgetreten". Später teilte der Verband mit, dass die Nationalspieler Sebastian Heymann, Christoph Steinert, Djibril M'Bengue sowie ein Mitglied des Funktionsteams positiv getestet wurden. Die Betroffenen haben sich "unverzüglich in ihren Einzelzimmern in Isolation begeben". Das für den Nachmittag angesetzte Training fand nur auf freiwilliger Basis statt.

"Wir haben in den vergangenen Tagen gelernt, wie schnell sich die Lage ändern kann", wird der DHB-Verantwortliche Mark Schober zitiert. "Wir werden diese neue Lage gemeinsam bewerten müssen."

Schwenker: "Das, was wir am meisten gefürchtet hatten"

Nationalmannschaft und die Handball-Bundesliga (HBL) werden am Mittwochabend mit den DHB-Verantwortlichen konferieren. In den nächsten Stunden werde es dazu eine Telefonkonferenz geben, sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker am Mittwoch der dpa. "Das ist das, was wir am meisten gefürchtet hatten - aber durchaus auch das, womit man rechnen musste", sagte Schwenker. "Es macht natürlich keinen Sinn, jeden Tag drei bis fünf Spieler aus der Bundesliga nachzunominieren, wenn neue Fälle auftreten." Alles Weitere solle nun aber zunächst mit den DHB-Verantwortlichen besprochen werden. "Was bislang immer gut geklappt hat, war der Dialog untereinander", so Schwenker weiter. Der Rückzug der Mannschaft stehe aber natürlich im Raum.

Laut Mitteilung befindet sich der DHB außerdem "im engen Austausch" mit dem europäischen Verband EHF.

Bundestrainer Alfred Gislason muss mit seinem Team am Donnerstag (18 Uhr/ARD) in Bratislava gegen Spanien antreten, es ist die erste Partie der Hauptrunde. Aktuell stehen ihm dafür noch 13 Spieler zur Verfügung.

In den vergangenen Tagen waren bereits neun Nationalspieler positiv auf Corona getestet worden. Gislason hatte auf die Ausfälle bereits mit mehreren Nachnominierungen reagiert. Am Mittwochmorgen stießen Torhüter Daniel Rebmann (Frisch Auf Göppingen) sowie Außen Patrick Zieker (TVB Stuttgart) zum Team. Beide waren auch am Mittwoch beim Training mit dabei.