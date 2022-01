Drei weitere Corona-Fälle bei RB Leipzig

Bei RB Leipzig sind in Dani Olmo, Nordi Mukiele und Benjamin Henrichs drei weitere Profis positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Bei dem Trio, das sich bis auf Weiteres in häuslicher Quarantäne befindet, wurden am Montag wegen unklarer Befunde weitere PCR-Tests durchgeführt, deren Ergebnisse der Verein am Dienstag bekanntgab. Zudem ist Christopher Nkunku in seinem Heimatland Frankreich nach einem positiven Befund in häuslicher Quarantäne.

Diese durfte Mittelstürmer André Silva inzwischen verlassen, er ist aus seiner portugiesischen Heimat abgereist und in Leipzig eingetroffen. Silva soll am Mittwoch das Training aufnehmen und steht damit am Samstag gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zur Verfügung.