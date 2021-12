Drei Wechsel in England: Tuchel hat "null Prozent" Verständnis

Die hohe Belastung der Spieler in der Premier League ist weiterhin das große Thema auf der Insel. Thomas Tuchel fordert erneut fünf Wechselmöglichkeiten - und kritisiert die Liga scharf.

Thomas Tuchel fordert mehr Schutz für seine Spieler, sieht, anders als mancher Trainerkollege, den eng getakteten Spielplan an sich jedoch nicht als Hauptproblem. "Wir lieben den Spielplan", so der 48-Jährige im Vorfeld der Partie gegen Brighton am heutigen Mittwochabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Vielmehr bemängelte Tuchel einmal mehr den Umgang mit dem vollen Terminkalender, besonders inmitten der nächsten Corona-Welle auf der Insel.

"Ich kann absolut nicht verstehen, null Prozent, warum wir die einzige Liga sind, die im Winter durchspielt, und die einzige Liga sind mit nur drei Wechselmöglichkeiten", kritisierte der ehemalige Bundesliga-Coach die Premier-League-Verantwortlichen, die ihm das Gefühl vermittelten, "sich zu weigern, über dieses Thema nachzudenken".

Zu Beginn der Pandemie waren in England, so wie in allen anderen europäischen Topligen auch, fünf Wechsel erlaubt, im Sommer 2020 kehrte die Premier League jedoch exklusiv zum Drei-Wechsel-System zurück. "Für mich ist es nur logisch, weil COVID jeden betrifft und man einfach mehr Möglichkeiten braucht, um die Spieler zu schützen und Minuten zu verteilen. Das ist meine Meinung, und ich werde mich weiterhin dafür stark machen", so Tuchel.

Mittelfeld-Kollaps droht

Wie viele andere Teams ist auch Chelsea derzeit von Personalsorgen geplagt. Besonders im Mittelfeld gibt es einen Engpass bei den Blues, da auch noch N'golo Kanté gegen Brighton auszufallen droht. "Stellen wir uns vor, N'golo fällt aus und auch Ruben (Loftus-Cheek, Corona-positiv, Anm. d. Red.) ist noch nicht dabei. Dann sind wir einen positiven Test von einem Kollaps entfernt", gab Tuchel Einblick in das Lazarett. Tritt dieser Fall ein, müsste Matteo Kovacic, der erst kürzlich nach seiner Infektion wieder fit geworden ist, 90 Minuten spielen. "Verletzungen riskieren, das ist das, was wir zurzeit machen."

Gemeinsam mit Liverpool ist Chelsea derzeit das einzige Team, das halbwegs mit Tabellenführer Manchester City mithalten kann, wenngleich der Rückstand auf die Skyblues schon sechs Punkte beträgt. Gegen Brighton benötigt der CFC somit dringend einen Sieg, ehe am Sonntag das Spitzenspiel gegen die Reds stattfindet.