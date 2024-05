Drei "verdiente Spieler" verlassen Gütersloh

Der FC Gütersloh hat den Abgang von drei langjährigen Spielern verkündet: Tim Manstein, Marcel Lücke und Pascal Widdecke (alle seit 2018). Trainer Julian Hesse würdigt das Trio zum Abschied: "Sie waren in den letzten Jahren absolute Pfeiler des Erfolgs. Wir als Trainerteam können uns glücklich schätzen, drei solcher Spieler gehabt zu haben, die eine Zuverlässigkeit in Person waren, den Verein immer gelebt haben und immer alles für unseren Verein gegeben haben." Die größten gemeinsamen Erfolge waren der Aufstieg in die Regionalliga und der Gewinn des Westfalenpokals.