Drei U21-Weltmeister weg: Kader 1. VfL Potsdam für die Saison 2024/25

Der 1. VfL Potsdam hat die vergangene Spielzeit in der 2. Handball-Bundesliga dominiert, der Aufstieg der verdiente Lohn. Für die Brandenburger ist es der größte Erfolg der noch jungen Vereinsgeschichte. Doch mit neuem Trainerteam und begrenzten Neuzugängen wird die Mission Klassenerhalt zur Herkulesaufgabe.

Emir Kurtagic ist neuer Chef an der Seitenlinie in Potsdam Sascha Klahn

Innerhalb von drei Jahren hatte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning als Cheftrainer im Ehrenamt den 1. VfL Potsdam aus der 3. Liga in die Beletage geführt. Nach dem Aufstieg gibt es nun allerdings einen Wechsel an der Seitenlinie: Emir Kurtagic wird die Brandenburger in der 1. Liga betreuen.

"Er bringt alles mit - von der Bundesliga-Erfahrung bis zur Arbeit mit jungen Spielern. Ich bin mir sicher, dass beide Seiten viel Freude aneinander haben werden“, erklärt Bob Hanning über seinen Nachfolger. Hanning selbst soll neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Füchse Berlin auch "Head of Sport" bei den Brandenburgern bleiben.

Die Kooperation mit dem benachbarten Hauptstadtklub setzt sich weiter fort: VfL-Co-Trainer Per Oke Kohnagel und Berlins A-Jugend-Coach Norman Flödl tauschen die Positionen. "Ich denke, dass ich auch sehr viel von Emir mitnehmen kann, viel an Trainingsformen, viel an dem Stil des Coachens. Ich möchte natürlich auch meinen Beitrag dazu leisten, dass wir es irgendwie schaffen, in der Liga zu bleiben", erklärt Flödl, der immerhin mit dem Titel als Meistertrainer anheuert.

Neue Konstellation zwischen den Pfosten

Als Torwarttrainer konnte man Routinier Blaz Voncina an den Klub binden. Der Slowene war die letzten beiden Jahre noch Teil des Torwarttrios. Künftig wird er sich ausschließlich auf Traineraufgaben konzentrieren.

"Blaz hat sich sehr gut in unser System integriert und es ist wichtig, dass es nicht nur einen Trainer gibt für die Mannschaft, sondern auch einen direkten Ansprechpartner für die Torhüter. Mit denen hat er bereits in den vergangenen Monaten eine sehr gute Arbeit geleistet - und wenn er als ,alter Mann‘ dann doch manchmal im Tor steht, stellt er sich auch nicht schlecht an", so Hanning.

Mit Voncinas Landsmann Mark Ferjan bleibt ein Keeper erhalten, U21-Weltmeister Lasse Ludwig wird hingegen nur noch für die Füchse Berlin spielen. "Wir arbeiten jetzt sehr viele Jahre zusammen und er hat mich in all dieser Zeit nie enttäuscht“, erklärte Hanning angesichts der Vertragsverlängerung.

Als neuer Gespannpartner konnte man Martin Tomovski vom HC Vardar 1961 Skopje unter Vertrag nehmen, der die Beletage schon aus der Zeit bei den Eulen Ludwigshafen kennt. "Lasse wird eine große Lücke hinterlassen. Ich glaube aber, dass Martin Tomovski es schaffen wird, sie zu schließen. Es ist gut, einen international erfahrenen Torhüter nach Potsdam zu holen“, so Bob Hanning.

Drei neue Linkshänder

Eine große Lücke klaffte auch auf den Linkshänderpositionen, wo mit Max Beneke ein weiterer U21-Weltmeister künftig in Berlin spielt und auch Karl Roosna (TV Großwallstadt) und Marcel Nowak (Dessau-Roßlauer HV) nicht mehr zur Verfügung stehen. Einzig Cyrill Akakpo ist hier die Konstante auf Rechtsaußen, der mit Max Günther ein Talent aus der Berliner A-Jugend als Backup erhält.

"Cyrill ist ein kompletter Spieler, vorne wie hinten. Er ist eine Potsdamer Größe in der 6:0-Abwehr und mit seiner aktiven und aggressiven Verteidigungsart ein fester und wichtiger Bestandteil des Teams, der uns auch immer wieder taktische Möglichkeiten eröffnet. In der 3:3 ist er mit seinem taktischen Spielverständnis unverzichtbar für uns", erklärte Hanning.

Der Aufstiegstrainer ergänzte mit Blick auf den Youngster: "Max ist ein junger Spieler, der sich die Chance verdient hat. Es ist natürlich für einen Spieler wie ihn ein großer Schritt in die Bundesliga, zumal er die letzten Monate auch aufgrund der Schulterverletzung nicht spielen konnte."

Im rechten Rückraum kauften die Füchse Berlin gleich doppelt ein und verliehen beide Spieler an Kooperationspartner Potsdam. Jannek Klein spielte zuletzt bei den Eulen Ludwigshafen, Hanning betont: "Jannek ist ein sehr wurfgewaltiger Spieler, dessen Weg ich seit ganz vielen Jahren von der Jugend bis heute verfolge. Er hat keine geringere Aufgabe als Max Beneke zu ersetzen."

Dahinter soll sich der Österreicher Nicolas Paulnsteiner entwickeln. Der kommt immerhin vom neuen österreichischen Meister HC Linz AG nach Brandenburg. "Er soll die nächsten zwei Jahre beim VfL auf Rückraumrechts zur Geltung kommen und wird gemeinsam mit den österreichischen Kollegen Elias Kofler und Marko Katic eine gute Rückraumachse bilden können", so Hanning über die Pläne des Klubs.

Kein Ersatz für Moritz Sauter und Joshua Thiele

Auf den Rechtshänderpositionen im Rückraum fällt der Abgang von U21-Weltmeister Moritz Sauter zum HSV Hamburg hart ins Gewicht. Hier setzt der VfL aber bislang auf eine eingespielte Achse, Elias Kofler, Maxim Orlov, Ole Schramm, Emil Hansson und Marko Katic werden sich die Einsatzzeiten teilen.

Am Kreis konnte man Leistungsträger Josip Simic an sich binden. "Josip hat eine riesengroße Entwicklung gemacht und war der Shootingstar der Saison. Was auch darin gipfelte, dass er die Einladung von der kroatischen Nationalmannschaft bekommen hat. Er ist ein absoluter Vorbildspieler und auch der einzige Spieler, bei dem man das Gefühl hat, dass er nie Pausen braucht", so Hanning.

Sergej Gorpishin besitzt noch einen Vertrag für die kommende Saison, Joshua Thiele hingegen wechselt zum Bergischen HC. Einen Nachfolger hat der VfL Potsdam noch nicht präsentiert - am Kreis könnte es somit noch personelle Bewegung vor dem Saisonstart geben.

Fragezeichen um Siemer und Höler

Nach dem Wechsel von Tim Grüner nach Balingen Anfang Februar ist Nils Fuhrmann quasi Alleinunterhalter auf Linksaußen, das Eigengewächs wurde nun auch bis 2026 an den Klub gebunden. "Er ist immer noch in der Entwicklungsphase, wo natürlich auch Schwankungen inkludiert sind. Ich bin mir aber auch sicher, dass er bei uns das nächste Level erreichen kann", so Hanning.

Unklar ist noch der zweite Spieler auf der Flügelzange, in der vergangenen Saison konnte man auf Marvin Siemer von den Füchsen Berlin über ein Zweitspielrecht zurückgreifen - das ist nicht möglich. Der Vertrag ist offiziell ausgelaufen und eine Verlängerung wurde nicht kommuniziert, selbiges gilt für Frederik Höler als möglichen dritten Torhüter. Verabschiedet wurde das Duo offiziell nicht, nach Informationen von handball-world bleiben aber beide dem Team erhalten.

Bob Hanning hatte zudem auch im Januar seine Idee von einem "Team Deutschland" offenbart. "Ich möchte einfach beweisen, dass es in der 1. Liga mit deutschen Talenten geht. Ich hätte darauf Riesenbock, und der ganze Handball müsste Bock haben, dass diese Mannschaft sich als wettbewerbsfähig erweist", sagte Hanning damals.

"Wir wollen den Bundesliga-Klubs die Möglichkeit geben, die U-21-Talente, die Spielpraxis brauchen, für ein Jahr an den VfL Potsdam auszuleihen. Danach würden sie dann wieder an ihre Heimatvereine zurückgehen", so Hanning. Welche Vereine das in Anspruch nehmen ist offen - eine Einigung zwischen Potsdams Head of Sport und dem Füchse-Geschäftsführer sollte jedenfalls auf dem kurzen Dienstweg möglich sein.

Veränderungen Kader 1. VfL Potsdam

Zugänge im Sommer 2024:

Jannek Klein (Füchse Berlin, Leihe)

Nicolas Paulnsteiner (Füchse Berlin, Leihe)

Max Günther (Füchse Berlin II)

Emir Kurtagic (Cheftrainer/bisher U18/19-Bundestrainer)

Martin Tomovski (HC Vardar 1961 Skopje)

Abgänge im Sommer 2024:

Moritz Sauter (HSV Hamburg)

Karl Roosna (TV Großwallstadt)

Marcel Nowak (Dessau-Roßlauer HV)

Lasse Ludwig (Füchse Berlin)

Max Beneke (Füchse Berlin)

Joshua Thiele (Bergischer HC)

Blaz Voncina (Torwarttrainer 1. VfL Potsdam)

Der Kader vom 1. VfL Potsdam für die Saison 2024/25

Nr. Name Pos. Jahrg. Vertrag - Martin Tomovski TW 1997 2024-25 12 Frederik Höler TW 2004 2023-25 77 Mark Ferjan TW 1998 2021-25 27 Nils Fuhrmann LA 2003 2012-26 6 Marvin Siemer LA 2004 2024-25 19 David Cyrill Akakpo RA 1997 2020-26 - Max Günther RA 2004 2024-25 2 Emil Hansson RL 1997 2022-25 3 Ole Schramm RL 1999 2023-25 37 Dustin Kraus RL 2001 2022-24 34 Marko Katic RL 2001 2023-25 10 Elias Kofler RM 2000 2023-25 22 Maxim Orlov RM 2002 2021-25 - Nicolas Paulnsteiner RR 2004 2024-26 - Jannek Klein RR 1999 2024-25 5 Josip Simic KM 2000 2016-26 23 Sergej Gorpishin KM 1997 2023-25 - Emir Kurtagic T 1980 2024-25

Bock auf Handball - Ausgabe 15

Das Cover der neuen Ausgabe Nummer 15 von Bock auf Handball BaH

Eine große Bildergeschichte gibt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen beim deutschen Topklub SC Magdeburg. Zudem haben wir mit Uwe Gensheimer über sein Karriereende gesprochen, Füchse-Keeper Dejan Milosavljev einen Besuch in Berlin abgestattet, Hendrik Pekeler auf seinem Dachboden zu Hause besucht und mit der deutschen Nationaltorhüterin Dinah Eckerle über das noch nicht ganz normale Chaos zwischen Profisport und Mutterschaft gesprochen.

Highlights in Ausgabe 15 auf 124 Seiten (Erscheinungsdatum 21. Mai 2024)

- mehr als 30 Seiten exklusiv hinter den Kulissen des SC Magdeburg

- Uwe Gensheimer über den Ausklang seiner Karriere

- Dinah Eckerle über Vereinbarkeit von Profisport und Mutterrolle

- Christian Dissinger über seine Karriere und die Nationalmannschaft

- Einer der besten Torhüter der Welt Dejan Milosavljev exklusiv in Berlin

- THW-Star Hendrik Pekeler über die wahren Gründe für sein Aus in der Nationalmannschaft

- Zuhause bei Nils Kretschmer, Deutschlands größtem Handball-Influencer

- und vieles mehr ...

» Ausgabe 15 von Bock auf Handball bestellen

Über Bock auf Handball

Bock auf Handball erzählt interessante Geschichten über die Stars des Handballs. Das Einzelheft gibt es für 7,00 Euro im gut sortierten Zeitschriftenhandel sowie im Online-Shop als Einzelheft - versandkostenfrei in Deutschland - und im Abo. Zudem gab es im vergangenen Jahr ein Sonderheft zum THW Kiel und eines zum Themenbereich Schiedsrichter im Handball.

» Bock auf Handball für 24,95 Euro/Jahr abonnieren!

Wechselbörse Handball-Bundesliga im Sommer 2024

Große Fragezeichen im Rückraum: Der Kader der Rhein-Neckar Löwen 2024/25

Auf dem Weg zu altem Glanz? Mit diesem Kader plant Gummersbach für die Saison 2024/25