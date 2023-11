Drei Trainer - und auch so viele Probleme: Fakten und Grafiken zum Länderspieljahr

Dem bitteren WM-Aus folgte 2023 keine Wiedergutmachung. Im Gegenteil: Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich weiterhin im Krisenmodus.

VARIANTE 12

Die Bilanz erinnert an das Grauen von 2018

Elf Partien bestritt die Nationalmannschaft im Jahr 2023, dabei stehen drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen zu Buche. Erst zum zweiten Mal seit der Wiedervereinigung weist Deutschland damit in einem Kalenderjahr eine negative Bilanz auf. Zuvor war das nur 2018 der Fall, als eine erschreckend schwache Vorstellung des Titelverteidigers bei der WM in Russland mit dem Aus in der Gruppenphase quittiert wurde.

Neben den WM-Niederlagen gegen Mexiko (0:1) und Südkorea (0:2) hatte die Löw-Elf in jenem Jahr abseits des Turniers noch vier weitere Pleiten kassiert und damit einen neuen Negativrekord aufgestellt: Nie zuvor hatte Deutschland sechs Niederlagen in einem Jahr hinnehmen müssen. Die Einstellung dieser Marke verhinderte die Nationalelf mit dem x:x gegen Österreich nun gerade noch.

Weltrangliste: Der tiefe Sturz ab 2017

Kein Wunder also, dass Deutschland in der FIFA-Weltrangliste erneut zurückfiel. Vor dem 2:3 gegen die Türkei und dem x:X gegen Österreich rangierte die Nationalelf bereits nur auf Rang 16 hinter Ländern wie Marokko, der Schweiz oder Uruguay. 2017 stand die DFB-Elf nach einem Jahr ohne Niederlage (11 Siege, 4 Remis) noch an der Spitze, 2018 folgte dann der desaströse Auftritt in Russland und das Abrutschen im Gesamtklassement. Seitdem schaffte es die Nationalelf nicht mehr in die Top Ten, wo sie zuvor Stammgast war.

Gegentore: Wie 1956 und eine linke Problemzone

Insbesondere die Defensivprobleme bekamen weder Hansi Flick noch Julian Nagelsmann in den Griff. Nur beim 2:0 gegen Peru im März stand die Null, gegen die Südamerikaner ließ die Nationalelf nicht mal eine Chance zu. Doch schon in der darauffolgenden Partie beim 2:3 gegen Belgien präsentierte sich die Abwehr alles andere als sattelfest.

Im Schnitt kassierte die DFB-Auswahl zwei Gegentore pro Spiel. Einen solchen Gegentorschnitt verzeichnete die Nationalelf zuletzt 1956. Von den 20 Gegentoren fielen 13 über die Problemzone auf der linken Seite.

Routine: DFB-Elf wird immer älter und erinnert ans Krisenjahr 2000

Mangelnde Erfahrung jedenfalls ist nicht der Grund für die schwache Performance. Das Durchschnittsalter stieg bereits in den vergangenen Jahren an und betrug 2023 stolze 27,7 Jahre. Damit war die Nationalelf so alt wie seit 2000 nicht mehr - ein Jahr, das ebenfalls kein ruhmreiches in der Historie der Nationalmannschaft war.

Damals schied das Team um den 39-jährigen Lothar Matthäus sang- und klanglos bei der EM in Belgien und den Niederlanden aus. Erich Ribbeck musste gehen, Rudi Völler ersetzte ihn. Im Gegensatz zu damals übernahm Völler in diesem Jahr nur für ein Spiel, ehe Nagelsmann als neuer Chefcoach vorgestellt wurde.

Debütanten jenseits der 30

Dass die Nationalmannschaft in diesem Jahr nicht verjüngt wurde, zeigt auch ein Blick auf die Debütanten. Mit Kevin Behrens (32) und Pascal Groß (32) feierten 2023 gleich zwei Spieler jenseits der 30 ihre Länderspielpremiere. Zuvor gab es in diesem Jahrtausend nur zwei Profis, die sich nach ihrem 30. Geburtstag noch über ihren ersten Einsatz in der Nationalelf freuen durften: Roman Weidenfeller am 19. November 2013 beim 1:0-Sieg in England sowie Martin Max am 17. April 2002 beim 0:1 gegen Argentinien.

Im Schnitt hatten die diesjährigen Novizen ein Alter von 26,1 Jahren, älter waren sie in diesem Jahrtausend nur 2013 mit 26,7 Jahren. Dabei hätte sich der Durchschnitt in diesem Jahr auch gut und gerne noch erhöhen können, doch Oliver Baumann (33), Janis Blaswich (32), Robert Andrich (29) und Grischa Prömel (28) standen zwar im Aufgebot, kamen allerdings nicht zum Zug.

Wirtz spielt fast immer und drei Trainer

Die meisten Partien in diesem Kalenderjahr absolvierte ein Debütant aus dem Vorjahr, der den Altersschnitt zudem ein gutes Stück senkte: Der 20-jährige Leverkusener Florian Wirtz kam 2023 nur beim 0:2 gegen Kolumbien nicht zum Einsatz. Kurzarbeiter waren drei Neulinge: Die Stuttgarter Joshua Vagnoman und Chris Führich sowie Bremens Marvin Ducksch standen nur jeweils zehn Minuten im DFB-Trikot auf dem Platz.

Insgesamt kamen 39 Spieler zum Einsatz, zuletzt waren es im Jahr des WM-Gewinns 2014 mehr (42). Auf der Trainerbank hingegen gab es sogar einen Rekord: Erstmals standen mit Hansi Flick, Rudi Völler und Julian Nagelsmann drei verschiedene hauptverantwortliche Übungsleiter an der Seitenlinie.

Tore: Füllkrug und dann lange fast nichts

Die meisten Tore erzielte ebenfalls einer, der im Vorjahr seine Premiere feierte: Niclas Füllkrug traf siebenmal, kein anderer Spieler öfter als zweimal. Damit war der Dortmunder für XXX % aller Länderspieltore in diesem Kalenderjahr verantwortlich. Einen solch hohen Anteil hatte zuletzt XY im Jahr xx. Der letzte Spieler mit mindestens so vielen Treffern war Serge Gnabry 2019. Damals zeichnete der FCB-Profi sogar für neun Tore verantwortlich.

FC Bayern kommt auf 37

Die meisten Länderspielabstellungen verzeichnete wie so oft Bayern München. 37 Länderspiele vereinen die FCB-Profis Leon Goretzka, Leroy Sané (je 8), Joshua Kimmich (7), Serge Gnabry, Jamal Musiala (je 5) und Thomas Müller (4) auf sich. 13 der 18 aktuellen Bundesligisten stellten zumindest einmal einen Nationalspieler ab, lediglich die Aufsteiger Darmstadt und Heidenheim sowie Mainz, Köln und Bochum nicht.

Ein Sonderfall ist Hoffenheim: Mit Oliver Baumann und Grischa Prömel standen gleich zwei TSG-Profis dieses Jahr auch im Aufgebot der Nationalmannschaft, zum Einsatz kam jedoch keiner der beiden.

usc