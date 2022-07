Drei Tore beim 5:1: Geyoros genießt den Augenblick

Bei der Europameisterschaft in England untermauern die Französinnen ihre Ambitionen und lassen Italien im ersten Spiel keine Chance. Mit Grace Geyoro trumpft eine Mittelfeldspielerin auf, die zuletzt mit einer Verletzung kämpfte.

Grace Geyoro strahlte über das ganze Gesicht. Bei der EM in England hatte die 25-Jährige gegen Italien (5:1) in der ersten Spielhälfte ein Fußball-Feuerwerk abgebrannt. "Wir wollen den Augenblick genießen, aber unsere Konzentration müssen wir schnell auf Belgien richten", meinte die Dreifach-Torschützin bei TF1 nach dem Turnierauftakt für die Französinnen. Am Ende konnten sich Geyoro und Co. gegen schwache Italienerinnen sogar noch eine Zeit lang schonen.

"Ich war zu Beginn der Vorbereitung verletzt, jetzt bin ich wieder fit. Ich habe die Chancen, die sich mir geboten haben, genutzt", kommentierte die Mittelfeldspielerin von Paris St. Germain, nachdem noch vor drei Wochen eine Knie-Verletzung bei ihr diagnostiziert worden war.

Frankreich untermauert seine Ambitionen

"Wir wollten zeigen, was in uns steckt", sagte die französische Nationaltrainerin Corinne Diacre, und lobte: "Hut ab vor meinen Spielerinnen." Neben dem 4:0-Erfolg der deutschen Auswahl gegen Dänemark war es der höchste Sieg am ersten Spieltag der EM-Gruppenphase.

Frankreich unterstrich die Ambitionen als Mitfavorit im Turnier auf der Insel. Bei den vergangenen drei EM-Turnieren war die "Equipe de France Feminine" jeweils im Viertelfinale ausgeschieden, nun setzte das Team gleich in seinem Auftaktmatch ein dickes Ausrufezeichen - vor allem dank Dreierpackerin Geyoro.