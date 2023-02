Drei Titelchancen in 99 Tagen, dreimal versiebt: Philadelphias Sport-GAU

Die US-Sportmetropole Philadelphia hat schon erfolgreichere Zeiten erlebt: Mit der knappen Niederlage der Eagles im Super Bowl LVII ist auch die dritte große Chance innerhalb von 99 Tagen vergeben worden.

Als Philadelphia Union am 5. November 2022 das Finale in der Major League Soccer dramatisch im Elfmeterschießen gegen Gareth Bale und seine Kollegen vom Los Angeles FC verloren hatte (0:3 i. E. nach 3:3 über 120 Minuten), konnte der ein oder andere Fan aus Philadelphia sicher noch darüber hinwegsehen. Schließlich ist der Fußball bekanntermaßen nicht des Amerikaners liebster Sport.

Dass dann aber nur einen Tag später die seit 1883 bestehenden Philadelphia Phillies, Champion der Jahre 1980 und 2008, die diesjährige Finalserie in der Major League Baseball in den Sand setzten, tat den örtlichen Sportseelen sicherlich schon mehr weh.

Mit der Bilanz von 87:75 hatte sich das MLB-Team für die Play-offs in der höchsten Baseball-Liga qualifiziert, dann die St. Louis Cardinals (2:0), die Atlanta Braves (3:1) und die San Diego Padres (4:1) klar aus dem Weg geräumt. In der World Series war für das Team aus der National League gegen die schon während der Regular Season überragenden Houston Astros (Bilanz von 106:56 in der American League) mit 2:4 Endstation - und die zweite große Titelchance damit vertan.

Ausschreitungen in Philadelphia

In der jüngsten Nacht von Sonntag auf Montag war dann das ganz große Ding angesagt - der Super Bowl mit seiner 57. Auflage. Und die verdient dafür qualifizierten Philadelphia Eagles (NFC) lieferten ab, führten gegen die Kansas City Chiefs (AFC) sogar zur Pause mit 24:14 - nur um am Ende trotz einer herausragenden Vorstellung von Quarterback Jalen Hurts (über 300 Passing Yards, 70 Rushing Yards, vier Total Touchdowns bei einem Fumble) denkbar knapp mit 35:38 zu verlieren. Auch weil die Chiefs um den nun zweimaligen Super-Bowl-Champion Patrick Mahomes sowie Trainer Andy Reid mit zwei quasi gespiegelten Touchdowns zugeschlagen hatten.

Diese Super-Bowl-Niederlage führte bei Teilen der Eagles-Fanschar sogar zu Gewaltausbrüchen. So war es in der Innenstadt von Philadelphia zu schweren Ausschreitungen gekommen - mehrere Fahrzeuge wurden zerstört, Scheiben eingeworfen und beschädigte Gebäude sowie Stromleitungen umgerissen. Laut des lokalen Fernsehsenders "CBS 3" wurde eine Person schwer verletzt. Das historische Stadtzentrum blieb verwüstet zurück.

Nach diesen drei Finalpleiten in 99 Tagen hat Philly aber noch ein Eisen im Feuer - die Philadelphia 76ers. Das NBA-Team um Star Joel Embiid rangiert in der Easton Conference mit 37:19 Siegen aktuell auf Rang 3 hinter den Milwaukee Bucks und Boston Celtics. Wie weit es für die mit großer Wahrscheinlichkeit für die Play-offs qualifizierten Sixers dann ab April 2023 wird, muss sich aber erst noch zeigen.