Drei Teams sind schon weiter: Die Ausgangslage in allen Gruppen

Die Gruppenphase ist beinahe beendet - und nicht nur in der deutschen Gruppe ist es spannend. Die Ausgangslage vor dem abschließenden Spieltag …

Um zu ermitteln, wer weiterkommt, zählen erst die Punkte, dann die Tordifferenz, dann die Anzahl der erzielten Treffer, dann erst der direkte Vergleich, dann die Fairplay-Wertung und letztlich das Los, wenn alles gleich ist.

Gruppe A

Ecuador kommt weiter ...

... bei einem Sieg oder Remis gegen den Senegal. Bei einer Niederlage, wenn gleichzeitig die Niederlande höher gegen Katar verlieren. Wenn Ecuador ebenso hoch verliert wie die Niederlande, kommt die Fairplay-Wertung zum Tragen.

Die Niederlande kommen weiter ...

... bei einem Sieg oder Remis. Bei einer Niederlage, wenn gleichzeitig Ecuador gewinnt oder höher verliert. Spielt Ecuador jedoch remis, darf die Niederlande in jedem Fall mit einem Tor Unterschied verlieren.

Der Senegal kommt weiter ...

... bei einem Sieg. Bei einem Remis, wenn die Niederlande mit mindestens drei Toren Differenz verlieren oder wenn die Niederlande mit zwei Toren Differenz verlieren und der Senegal dabei am Ende auf mehr Tore als die Niederlande kommt.

Katar ...

... ist bereits ausgeschieden.

Gruppe B

England kommt weiter ...

... bei einem Sieg oder einem Remis gegen Wales. Selbst bei einer Niederlage mit drei Toren Differenz ist England sicher weiter. Endet das Parallelmatch remis, kann sich England sogar eine noch höhere Niederlage erlauben. Frühestens kann England in diesem Fall bei einer Niederlage mit sechs Toren Differenz ausscheiden.

Der Iran kommt weiter ...

... bei einem Sieg gegen die USA. Bei einem Remis, wenn England nicht verliert oder England mit mehr als sechs Toren Differenz verliert.

Die USA kommen weiter ...

... bei einem Sieg.

Wales kommt weiter ...

... bei einem Sieg mit mindestens vier Toren Differenz oder bei einem Sieg, wenn das Parallelspiel remis endet.

Gruppe C

Polen kommt weiter ...

... bei einem Sieg und einem Remis gegen Argentinien. Endet das Parallelspiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko remis, wäre Polen bei einer Niederlage mit bis zu zwei Toren Differenz sicher weiter.

Argentinien kommt weiter ...

... bei einem Sieg. Bei einem Remis, wenn das Parallelspiel keinen Sieger hervorbringt oder Mexiko gewinnt, allerdings nur so hoch, dass die Mexikaner am Ende keine bessere Tordifferenz als die Argentinier aufweisen.

Saudi-Arabien kommt weiter ...

... bei einem Sieg. Bei einem Remis, wenn Argentinien verliert oder Argentinien so hoch gewinnt, dass Saudi-Arabien eine bessere Tordifferenz als Polen aufweist.

Mexiko kommt weiter ...

... bei einem Sieg, wenn a) Argentinien verliert oder b) das Parallelspiel remis endet und Mexiko eine bessere Torbilanz als Argentinien aufweist oder c) Polen verliert und Mexiko eine mindestens so gute Tordifferenz wie Polen aufweist.

Gruppe D

Frankreich ...

... hat sich bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Australien kommt weiter ...

... bei einem Sieg gegen Dänemark. Oder bei einem Remis, wenn Tunesien nicht gegen Frankreich siegt.

Dänemark kommt weiter ...

... bei einem Sieg und wenn Tunesien nicht gegen Frankreich gewinnt oder nach einem Sieg gegen den Weltmeister nicht die bessere Tordifferenz hat.

Tunesien kommt weiter ...

... bei einem Sieg gegen Frankreich und wenn Dänemark und Australien remis spielen oder wenn Dänemark gewinnt, in der Tordifferenz aber nicht besser sein wird.

Gruppe E

Deutschland kommt weiter …

... mit einem Sieg gegen Costa Rica, sollte Spanien gegen Japan gewinnen. Bei einem Remis zwischen Spanien und Japan müsste Deutschland mit mindestens zwei Toren Differenz gegen Costa Rica gewinnen, um vor den dann punktgleichen Japanern ins Achtelfinale einzuziehen.

Ein 1:0 würde nur dann reichen, wenn sich Japan und Spanien torlos trennen, dann würde das DFB-Team aufgrund der mehr erzielten Tore weiterkommen. Gewinnt Japan gegen Spanien und Deutschland gegen Costa Rica, käme es dagegen zwischen Deutschland und Spanien auf die bessere Tordifferenz an, bei der die Spanier durch den 7:0-Auftaktsieg klare Vorteile haben.

Sonderfall: Verliert Spanien mit 1:2 und Deutschland siegt 7:0, dann hätten beide Teams vier Punkte, eine Tordifferenz von +6 und eine identische Anzahl an Toren und Gegentoren auf dem Konto. In diesem Fall käme die Fairplay-Wertung, in der die Iberer aktuell die Nase vorn haben.

Spanien kommt weiter …

… mit einem Sieg oder einem Remis gegen Japan. Im Falle einer Niederlage wären die Spanier weiter, sollten sich Deutschland und Costa Rica unentschieden trennen. Gewinnt aber eine der beiden Mannschaften, dann käme es zum direkten Vergleich mit dem Sieger und damit auf die Tordifferenz an. Die Roja hat da ob des 7:0-Auftaktsieges Sieges aber klare Vorteile. Sollte der Sonderfall (Deutschlang gewinnt 7:0, Spanien verliert 1:2) eintreten, dann würde nach aktueller Lage die Fairplay-Wertung für die Iberer sprechen.

Japan kommt weiter …

… mit einem Sieg über Spanien. Bei einem Remis dürfte Costa Rica gegen Deutschland nicht gewinnen, die DFB-Elf aber auch nicht mit zwei oder mehr Toren siegen.

Costa Rica kommt weiter …

… mit einem Sieg über Deutschland. Im Falle eines Unentschiedens gegen Deutschland müsste Japan verlieren.

Gruppe F

Kroatien kommt weiter …

... bei einem Sieg oder einem Remis, außerdem bei einer Niederlage, wenn auch Marokko verliert und dann am Ende eine schlechtere Torbilanz als Kroatien aufweist.

Marokko kommt weiter …

... bei einem Sieg oder einem Remis, außerdem bei einer Niederlage, wenn a) Belgien verliert oder b) Belgien remis spielt, dann aber keine bessere Tordifferenz als Marokko aufweist oder b) Kroatien verliert und dann eine schlechtere Torbilanz als Marokko aufweist.

Belgien kommt weiter …

... bei einem Sieg sowie bei einem Remis, wenn Marokko so hoch verliert, dass die Marokkaner dann eine schlechtere Torbilanz als die Belgier aufweisen.

Kanada ...

... ist bereits ausgeschieden.

Gruppe G

Brasilien ...

... hat sich bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Schweiz kommt weiter …

… mit einem Sieg gegen Serbien - oder einem Remis, sofern Kamerun nicht gegen Brasilien gewinnt.

Kamerun kommt weiter …

... bei einem Sieg gegen Brasilien und wenn Schweiz und Serbien remis spielen oder wenn Serbien gewinnt, in der Tordifferenz aber nicht besser sein wird.

Serbien kommt weiter …

... bei einem Sieg und wenn Kamerun nicht gegen Brasilien gewinnt oder nach einem Sieg gegen den Rekord-Weltmeister nicht die bessere Tordifferenz hat.

Gruppe H

Portugal ...

... hat sich bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Ghana kommt weiter …

… mit einem Sieg gegen Uruguay - oder einem Remis, wenn Südkorea nicht gegen Portugal gewinnt.

Südkorea kommt weiter …

... bei einem Sieg gegen Portugal und wenn Ghana und Uruguay remis spielen oder wenn Uruguay gewinnt, in der Tordifferenz aber nicht besser sein wird.

Uruguay kommt weiter …

... bei einem Sieg gegen Ghana und wenn Südkorea nicht gegen Portugal gewinnt oder im Falle eines Sieg gegen die Iberer nicht die bessere Tordifferenz hat.