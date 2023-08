Drei Teams involviert: Pittsburgh holt sich wechselwilligen Top-Verteidiger Karlsson

Erik Karlsson hatte sich vergangene NHL-Saison zum besten Verteidiger der Liga aufgeschwungen und die dazugehörige Norris Trophy erhalten. Nun wurde der 33-jährige Schwede allerdings von seinem bisherigen Team aus San José nach Pittsburgh abgegeben.

Von Haien zu Pinguinen: Nach fünf Jahren bei den San Jose Sharks in Kalifornien zog es Erik Karlsson an diesem Sonntag als Teil eines groß angelegten Trade-Pakets zu den Pittsburgh Penguins.

Denn neben dem 33-jährige Routinier, der seit 2018 für das 1991 gegründete und noch immer ohne Stanley-Cup-Triumph dastehende Franchise gespielt hatte, wanderten auch die beiden Angreifer Rem Pitlick und Dillon Hamaliuk nach "Steel City" - plus ein Drittrunden-Pick für den NHL-Draft 2026.

Während Karlsson, Hamaliuk und der Drittrunden-Pick allerdings von den Sharks kamen, wechselte Offensivmann Pitlick aus Montreal nach Pittsburgh. Damit waren in diesem groß angelegten Trade gleich drei Eishockey-Teams involviert - die natürlich für ihre Abgaben auch etwas bekamen.

"Es ist einfach so, wie es ist"

So erhielt San José von den Penguins etwa einen Erstrunden-Pick für 2024, Angreifer Mikael Granlund und Abwehrmann Jan Rutta - dazu noch Offensivmann Mike Hoffman. Die Canadiens bekamen derweil einen Zweitrunden-Pick für 2025, Verteidiger Jeff Petry, Goalie Casey Desmith sowie Angreifer Nathan Legare - all das übrigens ausschließlich aus Pittsburgh für die Abgabe von Pitlick.

Ich will gewinnen. Erik Karlsson

Doch zurück zu Karlsson, dem größten Namen in diesem Trade: Der Routinier, der zuletzt mit 101 Punkten (25 Tore, 76 Vorlagen) einen Karrierebestewert aufgestellt hatte und zugleich zum ersten Verteidiger mit über 100 Punkten seit Brian Leetch 1991/92 avancierte, war nach seinen Jahren laut ESPN in dieser Offseason selbst zu den Sharks-Bossen gegangen, um seinen Wechselwunsch zu hinterlegen. Grund war, dass der Schwede ab sofort für einen Titelanwärter auflaufen will. "Ich will gewinnen", hatte Karlsson im Juni nach dem Erhalt der Norris Trophy als bester NHL-Verteidiger der abgelaufenen Saison gesagt und ergänzt: "Das heißt nicht direkt, dass ich auch gewinnen werde. Aber ich will die Möglichkeit haben, zu gewinnen."

Und diese sah der frühere Spieler der Ottawa Senators (2009 bis 2018) ganz offensichtlich nicht im Lager der San Jose Sharks, was der 920-malige NHL-Akteur (178 Treffer, 583 Vorlagen) ebenfalls klargemacht hatte: "Wenn diese Möglichkeit in meiner Zeit aktuell nicht in San José besteht, dann gehört (ein Wechsel; Anm. d. Red.) leider zum Geschäft. Das heißt auch nicht, dass ich mich hier nicht wohl fühle, dass mich das Team nicht halten will oder die Zusammenarbeit nicht klappt. Es ist einfach so, wie es ist."

Klar ist: Die Chancen in Pittsburgh scheinen auf dem Papier auf jeden Fall höher, auch wenn die Penguins jüngste Regular Season erstmals seit 2006 (!) wieder die Play-offs verpasst haben. Unter Kyle Dubas, dem neuen General Manager vor Ort, findet allerdings eine Art Umstrukturierung zurück zum schnellen Erfolg statt. Währenddessen haben die San Jose Sharks viermal in Folge die Endrunde verpasst.