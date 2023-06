Drei-Team-Trade vor dem Abschluss: Celtics angeln sich wohl Porzingis - Smart nach Memphis

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge geht in der NBA bald der nächste große Trade über die Bühne. Die Boston Celtics, Washington Wizards und Memphis Grizzlies stehen offenbar kurz vor einem Deal, der Kristaps Porzingis nach Boston und Marcus Smart nach Memphis verschiffen wird.

Vor wenigen Tagen erst beendeten die Washington Wizards das Kapitel Bradley Beal, nun steht auch der zweite Star des Teams vor dem Absprung. Wie "The Athletic" und ESPN in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch berichten, wechselt Kristaps Porzingis per Trade aus der US-amerikanischen Hauptstadt zu den Boston Celtics.

Demnach befinden sich die Wizards, Celtics und Grizzlies in den finalen Zügen eines Drei-Team-Trades, in dem neben Porzingis auch Celtics-Guard und Fanliebling Marcus Smart (zu den Grizzlies) und Memphis-Guard Tyus Jones (zu den Wizards) involviert sind. Boston soll zudem den 25. Pick im anstehenden NBA Draft von den Grizzlies erhalten, ebenso wie den Top-4-geschützen-Pick im Draft 2024, den Memphis 2019 im Trade für Andre Iguodala von den Golden State Warriors erhalten hat. Darüber hinaus schickt Boston Pick 35 im diesjährigen Draft sowie Guard Danilo Gallinari und Center Mike Muscalanach Washington.

Ursprünglicher Deal gescheitert

Zunächst wurde berichtet, dass sich die Celtics und die Wizards mit den L.A. Clippers auf einen Trade geeinigt haben sollten, doch dieser Deal scheiterte angeblich wegen Verletzungssorgen beim amtierenden "Sixth Man of the Year" Malcom Brogdon, der von den Celtics zu den Clippers hätte getradet werden sollen. Nachdem dieser Deal allerdings scheiterte, arbeiteten die Celtics und die Wizards weiter, um einen Deal mit Porzingis hinzubekommen - dies haben sie nun offenbar erreicht.

Damit der Deal finalisiert werden kann, hat sich Porzingis laut ESPN dazu entschieden, seine Spieleroption für die kommende Saison in Höhe von 36 Millionen Euro zu ziehen, ansonsten wäre er in diesem Sommer Free Agent geworden und der Trade hätte nicht über die Bühne gehen können.

Celtics: Neuer Angriff auf den Titel mit Porzingis

Porzingis, 2018 einmal All-Star, lief erst seit Februar des vergangenen Jahres im Wizards-Trikot auf, nachdem er von den Dallas Mavericks nach Washington getradet worden war. In der abgelaufenen Spielzeit legte er Karrierebestwerte bei den Punkten (23,2) und der Feldwurfquote (49,8 Prozent, dazu 38,5 Prozent Dreierquote) auf.

Dennoch verpassten die Wizards die Play-offs, was die im Mai neu installierte Wizards-Führung um Teampräsident Michael Winger offenbar dazu veranlasste, einen Neuaufbau einzuleiten. Nach Franchise-Star Beal muss nun also auch Porzingis gehen. Der Lette, der im August 28 Jahre alt wird, wird in Boston an der Seite von Jayson Tatum und Jaylen Brown einen weiteren Angriff auf den Titel starten. In der abgelaufenen Postseason scheiterte Boston in den Eastern Conference Finals in sieben Spielen an den Miami Heat.

Fanliebling Smart verlässt Boston

Nicht mehr an der Seite der beiden agieren wird zukünftig Marcus Smart. Der "Defensive Player of the Year" aus dem Jahr 2022 verabschiedet sich damit nach neun Jahren vom Team aus dem Bundesstaat Massachusetts, bei dem er als Fanliebling galt. Als einer der besten Verteidiger der Liga soll er bei den Memphis Grizzlies dabei helfen, den Ausfall von Superstar Ja Morant zu kompensieren, der wegen wiederholten Vorfällen mit einer Waffe für 25 Spiele gesperrt wurde. Nach dessen Rückkehr können sich die Grizzlies mit Morant und Smart auf ein spannendes Duo freuen, das bei einem erneuten Versuch in Richtung NBA-Meisterschaft helfen soll.