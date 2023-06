Drei-Team-Trade vor dem Abschluss: Celtics angeln sich wohl Porzingis

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge geht in der NBA bald der nächste große Trade über die Bühne. Die Boston Celtics, Washington Wizards und L.A. Clippers stehen offenbar kurz vor einem Deal, der Kristaps Porzingis nach Boston verschiffen wird.

Vor wenigen Tagen erst beendeten die Washington Wizards das Kapitel Bradley Beal, nun steht auch der zweite Star des Teams vor dem Absprung. Wie "The Athletic" und "ESPN" am späten Mittwochabend berichten, wechselt Kristaps Porzingis per Trade aus der US-amerikanischen Hauptstadt zu den Boston Celtics.

Demnach befinden sich die Wizards, Celtics und L.A. Clippers in den finalen Zügen eines Drei-Team-Trades, in dem neben Porzingis auch Celtics-Guard Malcolm Brogdon (zu den Clippers) und die beiden Clippers-Spieler Marcus Morris sowie Amir Coffey (zu den Wizards) involviert sind. Washington soll zudem den 30. Pick im anstehenden NBA Draft von den Clippers erhalten.

Damit der Deal finalisiert werden kann, muss Porzingis noch seine Spieleroption für die kommende Saison in Höhe von 36 Millionen Euro ziehen, ansonsten wird er in diesem Sommer Free Agent. Zudem müssen laut Adrian Wojnarowski ("ESPN") noch weitere Details geklärt werden. Voraussichtlich wird in dem Trade auch Danilo Gallinari von den Celtics zu den Wizards wechseln.

Celtics: Neuer Angriff auf den Titel mit Porzingis

Porzingis, 2018 einmal All-Star, lief erst seit Februar des vergangenen Jahres im Wizards-Trikot auf, nachdem er von den Dallas Mavericks nach Washington getradet wurde. In der abgelaufenen Spielzeit legte er Karrierebestwerte bei den Punkten (23,2) und der Feldwurfquote (49,8 Prozent, dazu 38,5 Prozent Dreierquote) auf.

Dennoch verpassten die Wizards die Play-offs, was die im Mai neu installierte Wizards-Führung um Teampräsident Michael Winger offenbar dazu veranlasste, einen Neuaufbau einzuleiten. Nach Franchise-Star Beal muss nun also auch Porzingis gehen. Der Lette, der im August 28 Jahre alt wird, wird in Boston an der Seite von Jayson Tatum und Jaylen Brown einen weiteren Angriff auf den Titel starten. In der abgelaufenen Postseason scheiterte Boston in den Eastern Conference Finals in sieben Spielen an den Miami Heat.

Die Celtics stärken damit ihren Frontcourt und geben in Person von Brogdon einen Guard aus dem ohnehin gut gefüllten Backcourt ab. Der 30-Jährige kam in der abgelaufenen Saison auf knapp 15 Punkte und 4 Assists im Schnitt, gut genug für den Award als bester Sixth Man der Liga. In Los Angeles wird er voraussichtlich den angehenden Free Agent Russell Westbrook ersetzen.